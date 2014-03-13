Garansi 2thn plus 3thn jika Anda mendaftarkan produk online

Semua produk pemangkas kami dirancang tahan lama. Memiliki garansi internasional dan kompatibilitas voltase di seluruh dunia. Cukup daftarkan pemangkas rambut Anda di www.philips.com/5years untuk mendapatkan tambahan 3 tahun dari garansi standar Philips yang berjangka waktu 2 tahun, secara total Anda mendapatkan garansi selama 5 tahun di seluruh dunia.