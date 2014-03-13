HC5440/80
HAIRCLIPPER Seri 5000 - Memotong dua kali lebih cepat*
HAIRCLIPPER Seri 5000 dirancang tahan lama dan untuk memberikan performa yang baik. Elemen pemotong inovatif, pisau baja anti karat, dan sisir janggut dan rambut yang dapat disesuaikan, didesain untuk memberikan hasil pemotongan yang cepat dan tajam, dari waktu ke waktu.See all benefits
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Andal mengatasi segala jenis rambut dengan Teknologi DualCut mutakhir kami, yang mengombinasikan elemen pisau pemotong ketajaman-ganda dengan mekanisme gesekan yang rendah. Elemen pemotong inovatif ini didesain untuk memotong rambut dua kali lebih cepat dibandingkan dengan pemotong rambut Philips biasa, dengan tambahan pelindung baja yang kuat untuk daya tahan maksimal.*
Pisau baja antikarat yang menajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama.
Putar roda zoom untuk memilih dan mengunci panjang yang Anda inginkan, dengan 23 setelan panjang 1-23 mm, dan jarak persis 1 mm di antara setelan panjang. Atau, Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5 mm.
Gunakan pemangkas rambut dengan atau tanpa kabel untuk keandalan dan kebebasan maksimum, dengan daya pemakaian tanpa kabel selama 75 menit setelah pengisian daya 8 jam.
Cukup klik untuk membuka kepala lepas-pasang dan melepas serta membersihkan pisau dengan cepat.
Semua produk pemangkas kami dirancang tahan lama. Memiliki garansi internasional dan kompatibilitas voltase di seluruh dunia. Cukup daftarkan pemangkas rambut Anda di www.philips.com/5years untuk mendapatkan tambahan 3 tahun dari garansi standar Philips yang berjangka waktu 2 tahun, secara total Anda mendapatkan garansi selama 5 tahun di seluruh dunia.
Putar roda untuk memilih dan mengunci panjang yang diinginkan, baik Anda memiliki janggut atau hanya menginginkan tampilan stubble sempurna. Cukup pasang sisir janggut yang bisa disesuaikan dengan ke-23 setelan panjang dari 1-23 mm, dengan jarak persis 1 mm di antara setelan panjang. Atau, Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5 mm.
Pemotong rambut Anda dilengkapi dengan tempat penyimpanan yang kokoh agar bertahan lama, untuk memastikan alat disimpan dalam kondisi optimal dan memiliki kekuatan serta presisi terbaik, dari waktu ke waktu.
Tidak memerlukan pelumas, untuk pemeliharaan mudah dan menghemat waktu Anda.
Sistem daya
Penyimpanan
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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