Cari istilah

ID
EN
  • HAIRCLIPPER Seri 5000 - Memotong dua kali lebih cepat* HAIRCLIPPER Seri 5000 - Memotong dua kali lebih cepat* HAIRCLIPPER Seri 5000 - Memotong dua kali lebih cepat*

    Hairclipper series 5000 Pemotong rambut

    HC5440/80

    HAIRCLIPPER Seri 5000 - Memotong dua kali lebih cepat*

    HAIRCLIPPER Seri 5000 dirancang tahan lama dan untuk memberikan performa yang baik. Elemen pemotong inovatif, pisau baja anti karat, dan sisir janggut dan rambut yang dapat disesuaikan, didesain untuk memberikan hasil pemotongan yang cepat dan tajam, dari waktu ke waktu.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Hairclipper series 5000 Pemotong rambut

    Produk serupa

    See all Pemangkas rambut Seri

    HAIRCLIPPER Seri 5000 - Memotong dua kali lebih cepat*

    dengan teknologi DualCut untuk memotong lebih cepat, lebih tajam

    • Pisau baja
    • 24 setelan panjang
    • 75 mnt pemakaian nirkabel/ 8 j isi daya
    • Sisir janggut disesuaikan dan tempat
    Elemen pemotongan dua kali lebih tajam dengan gesekan yang berkurang

    Elemen pemotongan dua kali lebih tajam dengan gesekan yang berkurang

    Andal mengatasi segala jenis rambut dengan Teknologi DualCut mutakhir kami, yang mengombinasikan elemen pisau pemotong ketajaman-ganda dengan mekanisme gesekan yang rendah. Elemen pemotong inovatif ini didesain untuk memotong rambut dua kali lebih cepat dibandingkan dengan pemotong rambut Philips biasa, dengan tambahan pelindung baja yang kuat untuk daya tahan maksimal.*

    Pisau tajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama

    Pisau tajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama

    Pisau baja antikarat yang menajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama.

    Mudah untuk dipilih dan mengunci setelan 24 panjang: 0,5 sampai 23mm

    Mudah untuk dipilih dan mengunci setelan 24 panjang: 0,5 sampai 23mm

    Putar roda zoom untuk memilih dan mengunci panjang yang Anda inginkan, dengan 23 setelan panjang 1-23 mm, dan jarak persis 1 mm di antara setelan panjang. Atau, Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5 mm.

    Penggunaan 75 menit tanpa kabel setelah 8 jam pengisian daya

    Penggunaan 75 menit tanpa kabel setelah 8 jam pengisian daya

    Gunakan pemangkas rambut dengan atau tanpa kabel untuk keandalan dan kebebasan maksimum, dengan daya pemakaian tanpa kabel selama 75 menit setelah pengisian daya 8 jam.

    Pisau yang 'mudah dilepas' untuk pencucian mudah

    Pisau yang 'mudah dilepas' untuk pencucian mudah

    Cukup klik untuk membuka kepala lepas-pasang dan melepas serta membersihkan pisau dengan cepat.

    Garansi 2thn plus 3thn jika Anda mendaftarkan produk online

    Garansi 2thn plus 3thn jika Anda mendaftarkan produk online

    Semua produk pemangkas kami dirancang tahan lama. Memiliki garansi internasional dan kompatibilitas voltase di seluruh dunia. Cukup daftarkan pemangkas rambut Anda di www.philips.com/5years untuk mendapatkan tambahan 3 tahun dari garansi standar Philips yang berjangka waktu 2 tahun, secara total Anda mendapatkan garansi selama 5 tahun di seluruh dunia.

    Termasuk sisir janggut untuk 23 setelan panjang yang bisa disesuaikan: 1 - 23 mm

    Termasuk sisir janggut untuk 23 setelan panjang yang bisa disesuaikan: 1 - 23 mm

    Putar roda untuk memilih dan mengunci panjang yang diinginkan, baik Anda memiliki janggut atau hanya menginginkan tampilan stubble sempurna. Cukup pasang sisir janggut yang bisa disesuaikan dengan ke-23 setelan panjang dari 1-23 mm, dengan jarak persis 1 mm di antara setelan panjang. Atau, Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5 mm.

    Tempat kokoh untuk penyimpanan yang andal

    Tempat kokoh untuk penyimpanan yang andal

    Pemotong rambut Anda dilengkapi dengan tempat penyimpanan yang kokoh agar bertahan lama, untuk memastikan alat disimpan dalam kondisi optimal dan memiliki kekuatan serta presisi terbaik, dari waktu ke waktu.

    Pisau yang tidak memerlukan pelumas

    Pisau yang tidak memerlukan pelumas

    Tidak memerlukan pelumas, untuk pemeliharaan mudah dan menghemat waktu Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Sistem daya

      Waktu pengisian
      8  jam
      Jenis baterai
      Ni-MH
      Pengoperasian
      Dengan kabel dan tanpa kabel
      Waktu pemakaian
      75 menit

    • Penyimpanan

      Kantung
      Tempat penyimpanan kokoh

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      • Y
      • Plus 3 tahun dengan pendaftaran

    • Sistem pemotongan

      Lebar pemotong
      41  milimeter
      Unit pemotongan
      Pisau baja
      Jumlah pengaturan panjang
      24
      Rentang pengaturan panjang
      Dari 0,5 sampai 23  milimeter
      Presisi (ukuran setiap setelan)
      Per 1  milimeter
      Sisir janggut presisi
      Sisir janggut yang bisa disesuaikan 1-23 mm

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      Pisau yang bisa dicuci
      Bebas perawatan
      Tidak memerlukan pelumas

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • Versus pendahulunya dari Philips
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.