HC5630/15
Memotong cepat, rapi, dan presisi.
Pencukur Rambut Seri 5000 dari Philips membantu Anda memotong rambut dengan cepat, rapi, dan presisi. Dengan 28 pengaturan panjang, teknologi Trim-and-Flow, serta sistem pisau ganda pada perangkat ini, dapatkan hasil akhir yang presisi dan rapi sempurna dengan cepat.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dapatkan hasil yang rapi untuk semua jenis rambut. Aktifkan Turbo Boost untuk meningkatkan kecepatan mesin sehingga memudahkan Anda memotong rambut yang tebal atau lebat.
Cocok untuk semua jenis potongan rambut, pencukur rambut Philips ini dilengkapi 2 sisir yang dapat disesuaikan dan satu sisir jenggot ekstra berukuran 2 mm. Dapatkan panjang potongan yang presisi, mulai dari 3 mm hingga 28 mm dengan selisih 1 mm. Gunakan sisir rambut wajah 2 mm untuk mendapatkan potongan rambut pendek atau menata jenggot. Atau, lepaskan sisir untuk mendapatkan potongan 0,5 mm yang lebih pendek.
Pisau baja yang dapat mengasah otomatis didesain agar tahan lama. Pisau tetap dapat mencukur dengan presisi dan akurasi yang sama seperti saat pertama kali digunakan, bahkan setelah pemakaian selama 5 tahun.
Tinggalkan pencukur rambut berkabel yang tidak praktis. Dengan pengisian daya selama satu jam, Anda dapat mencukur rambut selama 90 menit. Terus colokkan ke stopkontak untuk pencukuran tanpa jeda.
Jaga kebersihan pencukur rambut Anda dengan mudah dengan membilasnya menggunakan air keran.
Pencukur rambut Philips memiliki pegangan bertekstur agar mudah digenggam sehingga Anda dapat memotong rambut dengan kontrol yang baik dan nyaman.
Pencukur rambut yang mudah dirawat—pisau pencukur rambut Philips tidak memerlukan pelumas.
Produk perawatan tubuh yang tahan lama: garansi ini menawarkan perlindungan hingga 5 tahun, termasuk garansi global standar 2 tahun, dengan tambahan 3 tahun setelah mendaftarkan produk dalam waktu 90 hari sejak pembelian.
Semua produk pencukur rambut* kami tahan lama. Semuanya memiliki garansi global standar 2 tahun, termasuk opsi perpanjangan hingga 5 tahun* dan tidak memerlukan pelumas.
Semuanya tentang sentuhan akhir. Rapikan rambut wajah atau rambut kepala Anda dengan cepat dengan sisir jenggot ekstra berukuran 2 mm yang disertakan.
Simpan pencukur, sisir dan aksesori dengan rapi dalam kantung penyimpan yang praktis.
Dapatkan tampilan yang Anda inginkan dengan presisi. Teknologi DualCut dari Philips memiliki sistem pisau ganda yang dirancang untuk mempertahankan ketajaman secara konsisten.
Dapatkan potongan rambut yang sempurna dengan mudah. Sisir inovatif kami dirancang untuk mencegah rambut tersangkut atau kusut, memastikan pengalaman pencukuran rambut yang mudah dari awal hingga akhir.
Sistem daya
Aksesori
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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