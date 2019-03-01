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  • Memotong cepat, rapi, dan presisi. Memotong cepat, rapi, dan presisi. Memotong cepat, rapi, dan presisi.

    Hairclipper series 5000 Pencukur rambut yang bisa dicuci

    HC5630/15

    Memotong cepat, rapi, dan presisi.

    Pencukur Rambut Seri 5000 dari Philips membantu Anda memotong rambut dengan cepat, rapi, dan presisi. Dengan 28 pengaturan panjang, teknologi Trim-and-Flow, serta sistem pisau ganda pada perangkat ini, dapatkan hasil akhir yang presisi dan rapi sempurna dengan cepat.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp817.900,00

    Hairclipper series 5000 Pencukur rambut yang bisa dicuci

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    See all Pemangkas rambut Seri

    Memotong cepat, rapi, dan presisi.

    Ekstra presisi untuk potongan rambut yang fleksibel.

    • Trim-n-Flow
    • 28 pengaturan panjang (0,5–28 mm)
    • 90 menit penggunaan tanpa kabel/1 jam pengisian daya
    • 100% bisa dicuci
    • Garansi hingga 5 tahun
    Tingkatkan Performa dan Hasilkan Potongan Rambut yang Rapi dengan Mode Turbo Boost

    Tingkatkan Performa dan Hasilkan Potongan Rambut yang Rapi dengan Mode Turbo Boost

    Dapatkan hasil yang rapi untuk semua jenis rambut. Aktifkan Turbo Boost untuk meningkatkan kecepatan mesin sehingga memudahkan Anda memotong rambut yang tebal atau lebat.

    28 pengaturan panjang dengan tombol presisi

    28 pengaturan panjang dengan tombol presisi

    Cocok untuk semua jenis potongan rambut, pencukur rambut Philips ini dilengkapi 2 sisir yang dapat disesuaikan dan satu sisir jenggot ekstra berukuran 2 mm. Dapatkan panjang potongan yang presisi, mulai dari 3 mm hingga 28 mm dengan selisih 1 mm. Gunakan sisir rambut wajah 2 mm untuk mendapatkan potongan rambut pendek atau menata jenggot. Atau, lepaskan sisir untuk mendapatkan potongan 0,5 mm yang lebih pendek.

    Tetap tajam seperti pertama kali digunakan, tanpa perlu pelumas

    Tetap tajam seperti pertama kali digunakan, tanpa perlu pelumas

    Pisau baja yang dapat mengasah otomatis didesain agar tahan lama. Pisau tetap dapat mencukur dengan presisi dan akurasi yang sama seperti saat pertama kali digunakan, bahkan setelah pemakaian selama 5 tahun.

    Penggunaan tanpa kabel hingga 90 menit

    Penggunaan tanpa kabel hingga 90 menit

    Tinggalkan pencukur rambut berkabel yang tidak praktis. Dengan pengisian daya selama satu jam, Anda dapat mencukur rambut selama 90 menit. Terus colokkan ke stopkontak untuk pencukuran tanpa jeda.

    100% dapat dicuci, mudah dibersihkan, dan bebas repot

    100% dapat dicuci, mudah dibersihkan, dan bebas repot

    Jaga kebersihan pencukur rambut Anda dengan mudah dengan membilasnya menggunakan air keran.

    Desain Ergonomis dengan Genggaman yang Nyaman

    Desain Ergonomis dengan Genggaman yang Nyaman

    Pencukur rambut Philips memiliki pegangan bertekstur agar mudah digenggam sehingga Anda dapat memotong rambut dengan kontrol yang baik dan nyaman.

    Pisau Bebas Perawatan: Tidak Memerlukan Pelumas

    Pisau Bebas Perawatan: Tidak Memerlukan Pelumas

    Pencukur rambut yang mudah dirawat—pisau pencukur rambut Philips tidak memerlukan pelumas.

    Garansi Global hingga 5 Tahun untuk Perlindungan Pembelian

    Garansi Global hingga 5 Tahun untuk Perlindungan Pembelian

    Produk perawatan tubuh yang tahan lama: garansi ini menawarkan perlindungan hingga 5 tahun, termasuk garansi global standar 2 tahun, dengan tambahan 3 tahun setelah mendaftarkan produk dalam waktu 90 hari sejak pembelian.

    Pencukur rambut yang tahan lama dan tidak memerlukan pelumas

    Pencukur rambut yang tahan lama dan tidak memerlukan pelumas

    Semua produk pencukur rambut* kami tahan lama. Semuanya memiliki garansi global standar 2 tahun, termasuk opsi perpanjangan hingga 5 tahun* dan tidak memerlukan pelumas.

    Sisir Jenggot Ekstra dengan Aksesori Rambut Wajah Lepas-Pasang

    Sisir Jenggot Ekstra dengan Aksesori Rambut Wajah Lepas-Pasang

    Semuanya tentang sentuhan akhir. Rapikan rambut wajah atau rambut kepala Anda dengan cepat dengan sisir jenggot ekstra berukuran 2 mm yang disertakan.

    Penyimpanan yang mudah dan tertata

    Penyimpanan yang mudah dan tertata

    Simpan pencukur, sisir dan aksesori dengan rapi dalam kantung penyimpan yang praktis.

    Presisi maksimum dengan sistem DualCut dari Philips

    Presisi maksimum dengan sistem DualCut dari Philips

    Dapatkan tampilan yang Anda inginkan dengan presisi. Teknologi DualCut dari Philips memiliki sistem pisau ganda yang dirancang untuk mempertahankan ketajaman secara konsisten.

    Teknologi Trim-and-Flow untuk Potongan Rambut yang Sempurna dan Bebas Repot

    Teknologi Trim-and-Flow untuk Potongan Rambut yang Sempurna dan Bebas Repot

    Dapatkan potongan rambut yang sempurna dengan mudah. Sisir inovatif kami dirancang untuk mencegah rambut tersangkut atau kusut, memastikan pengalaman pencukuran rambut yang mudah dari awal hingga akhir.

    Spesifikasi Teknis

    • Sistem daya

      Jenis baterai
      Li-ion

    • Aksesori

      Perawatan
      Sikat pembersih
      Sisir
      • 1 sisir janggut
      • 2 sisir rambut (panjang dan pendek)
      Penyimpanan
      Kantung lembut

    • Servis

      Garansi hingga 5 tahun
      Y

    • Sistem pemotongan

      Unit pemotongan
      Pisau baja
      Lebar pemotong
      41  milimeter
      Jumlah pengaturan panjang
      28
      Rentang pengaturan panjang
      Dari 0,5 sampai 28  milimeter
      Presisi (ukuran setiap setelan)
      Per 1  milimeter

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      100% bisa dicuci
      Bebas perawatan
      Tidak memerlukan pelumas
      Pengoperasian
      Penggunaan dengan kabel & nirkabel

    Badge-D2C

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    • Garansi ini menawarkan perlindungan hingga 5 tahun, termasuk garansi global standar 2 tahun, dengan tambahan 3 tahun setelah mendaftarkan perangkat dalam waktu 90 hari sejak pembelian.
    • Berlaku khusus untuk model Seri 5000, 7000, dan 9000. Tersedia untuk pasar global, kecuali AS, Kanada, dan Tiongkok.
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