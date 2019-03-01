28 pengaturan panjang dengan tombol presisi

Cocok untuk semua jenis potongan rambut, pencukur rambut Philips ini dilengkapi 2 sisir yang dapat disesuaikan dan satu sisir jenggot ekstra berukuran 2 mm. Dapatkan panjang potongan yang presisi, mulai dari 3 mm hingga 28 mm dengan selisih 1 mm. Gunakan sisir rambut wajah 2 mm untuk mendapatkan potongan rambut pendek atau menata jenggot. Atau, lepaskan sisir untuk mendapatkan potongan 0,5 mm yang lebih pendek.