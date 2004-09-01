HD2383/22
Membuat sandwich dengan mudah
Pilih bahan favorit Anda dan buat sandwich yang lezat dengan mudah!See all benefits
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Pelat potong dan segel dari pembuat sandwich Philips ini menyegel bahan-bahan di dalam sandwich.
Gagang anti panas.
Suhu tinggi plat/alas pemanggang listrik Philips mengunci kenikmatan dan cita rasa makanan. Karena begitu makanan bersentuhan dengan permukaan pemanggang, langsung terdengar desisan dan makanan berubah kecokelatan, membentuk kerak lezat yang mengunci seluruh kenikmatan dan cita rasa di dalamnya, sebagaimana mestinya.
Posisi penyimpanan vertikal.
Membersihkan dengan mudah berkat pelat lapisan anti-lengket.
Lampu pemanasan dan siap-memasak.
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