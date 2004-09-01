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  • Membuat sandwich dengan mudah Membuat sandwich dengan mudah Membuat sandwich dengan mudah

    Pembuat sandwich

    HD2383/22

    Membuat sandwich dengan mudah

    Pilih bahan favorit Anda dan buat sandwich yang lezat dengan mudah!

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    Pembuat sandwich

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    See all Pembuat Sandwich

    Membuat sandwich dengan mudah

    Hasil yang lezat dalam sekejap

    • 700 W
    Pelat potong dan segel akan menyegel bahan-bahan di dalam sandwich

    Pelat potong dan segel akan menyegel bahan-bahan di dalam sandwich

    Pelat potong dan segel dari pembuat sandwich Philips ini menyegel bahan-bahan di dalam sandwich.

    Gagang anti panas

    Gagang anti panas

    Gagang anti panas.

    Pelat panggang suhu tinggi mengunci semua rasa pada makanan

    Pelat panggang suhu tinggi mengunci semua rasa pada makanan

    Suhu tinggi plat/alas pemanggang listrik Philips mengunci kenikmatan dan cita rasa makanan. Karena begitu makanan bersentuhan dengan permukaan pemanggang, langsung terdengar desisan dan makanan berubah kecokelatan, membentuk kerak lezat yang mengunci seluruh kenikmatan dan cita rasa di dalamnya, sebagaimana mestinya.

    Posisi penyimpanan vertikal

    Posisi penyimpanan vertikal

    Posisi penyimpanan vertikal.

    Membersihkan dengan mudah berkat pelat lapisan anti-lengket

    Membersihkan dengan mudah berkat pelat lapisan anti-lengket.

    Lampu pemanasan dan siap-memasak

    Lampu pemanasan dan siap-memasak.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      700  W

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
    Badge-D2C

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