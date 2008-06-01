HD2384/70
Jadi gampang membuat sandwich
Membuat sandwich jadi mudah dengan Pembuat Sandwich Philips ini! Pilih bahan favorit Anda, letakkan di dalam pelat potong dan segel, lalu dapatkan sandwich yang lezat dalam sekejap!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pelat potong dan segel akan menyegel bahan-bahan di dalam pembuat sandwich Philips.
Penyimpanan vertikal yang ringkas.
Gagang anti panas.
Lampu pemanasan dan siap-memasak.
Spesifikasi desain
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
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