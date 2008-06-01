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  • Jadi gampang membuat sandwich Jadi gampang membuat sandwich Jadi gampang membuat sandwich

    Daily Collection Pembuat sandwich

    HD2384/70

    Jadi gampang membuat sandwich

    Membuat sandwich jadi mudah dengan Pembuat Sandwich Philips ini! Pilih bahan favorit Anda, letakkan di dalam pelat potong dan segel, lalu dapatkan sandwich yang lezat dalam sekejap!

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Daily Collection Pembuat sandwich

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    Jadi gampang membuat sandwich

    Pembuat sandwich untuk hasil yang lezat dalam sekejap

    • Putih biru
    Pelat potong dan segel akan menyegel bahan-bahan di dalam sandwich

    Pelat potong dan segel akan menyegel bahan-bahan di dalam sandwich

    Pelat potong dan segel akan menyegel bahan-bahan di dalam pembuat sandwich Philips.

    Penyimpanan vertikal yang ringkas

    Penyimpanan vertikal yang ringkas

    Penyimpanan vertikal yang ringkas.

    Gagang anti panas

    Gagang anti panas

    Gagang anti panas.

    Membersihkan dengan mudah berkat pelat lapisan anti-lengket

    Membersihkan dengan mudah berkat pelat lapisan anti-lengket

    Lampu pemanasan dan siap-memasak

    Lampu pemanasan dan siap-memasak.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Dimensi (P x L x T)
      249 x 243 x 101  mm
      Warna
      Putih/biru

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      0,8  m
      Daya
      700  W
      Voltase
      220-240  V
      Frekuensi
      50/60  Hz

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
      Saklar on/off (untuk Eropa)
      Ya

    Badge-D2C

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