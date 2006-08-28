HD2415/80
Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan
Buat sandwich sesuai keinginan Anda. Letakkan sandwich yang Anda inginkan di antara pelat besar dan pilih waktu yang Anda inginkan. Pelat anti-lengket lepas-pasang yang aman untuk mesin cuci piring semakin memudahkan pembersihan.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pas untuk semua jenis sandwich berkat pelat yang besar.
Hasil cepat dan lezat berkat daya 900 Watt.
Timer digital dengan sinyal siap yang bersuara.
Lampu daya dan siap digunakan.
Mudah dibersihkan berkat pelat yang dapat dilepaskan dan aman untuk mesin pencuci piring.
Penyimpanan vertikal yang ringkas.
Spesifikasi desain
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
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