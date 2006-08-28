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  • Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

    Pembuat sandwich

    HD2415/80

    Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

    Buat sandwich sesuai keinginan Anda. Letakkan sandwich yang Anda inginkan di antara pelat besar dan pilih waktu yang Anda inginkan. Pelat anti-lengket lepas-pasang yang aman untuk mesin cuci piring semakin memudahkan pembersihan.

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    Pembuat sandwich

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    Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

    Menyetel timer untuk sandwich yang lezat

    • 900 W

    Pas untuk semua jenis sandwich berkat pelat yang besar

    Pas untuk semua jenis sandwich berkat pelat yang besar.

    Hasil cepat dan lezat berkat daya 900 Watt

    Hasil cepat dan lezat berkat daya 900 Watt.

    Timer digital dengan sinyal siap yang bersuara

    Timer digital dengan sinyal siap yang bersuara.

    Lampu daya dan siap digunakan

    Lampu daya dan siap digunakan.

    Mudah dibersihkan berkat pelat yang dapat dilepaskan dan aman untuk mesin pencuci piring

    Mudah dibersihkan berkat pelat yang dapat dilepaskan dan aman untuk mesin pencuci piring.

    Penyimpanan vertikal yang ringkas

    Penyimpanan vertikal yang ringkas.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Warna
      putih/kuning
      Bahan
      Rangka fenolik

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      0,9  m

    • Spesifikasi umum

      Penyimpanan kabel
      Ya
      Gagang anti-panas
      Ya
      Kaki anti-selip
      Ya
      Pelat lapisan anti-lengket
      Ya

    Badge-D2C

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