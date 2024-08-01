HD2583/90
Roti panggang coklat keemasan setiap hari.
Pemanggang roti ringkas ini dilengkapi 8 setelan dan 2 slot fleksibel yang besar guna menghasilkan panggangan yang merata untuk berbagai jenis roti. Rak penghangat terpadunya juga memungkinkan Anda menghangatkan roti, pastri, dan roti gulung favorit Anda dengan mudah.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan 8 setelan yang tersedia, Anda dapat memanggang berbagai jenis roti tanpa takut gosong. Sesuaikan setelan tingkat kematangan dengan preferensi Anda dan hasilkan roti panggang yang Anda inginkan.
2 slot fleksibel yang besar untuk berbagai ukuran roti. Fitur penahan posisi roti membuat roti tetap berada di tengah sehingga kedua sisinya matang merata.
Rak penghangat terpadu untuk menghangatkan roti, pastri, dan roti gulung favorit Anda dengan mudah.
Tersedia fungsi memanaskan ulang untuk menghangatkan roti panggang dalam hitungan detik dan fungsi mencairkan untuk membantu memanggang roti beku sekaligus.
Hentikan kapan saja dengan menekan tombol Batal.
Mudah dibersihkan berkat baki remah lepas-pasang.
Perlindungan mati otomatis ekstra untuk melindungi produk dari korsleting.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Berat dan Dimensi
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