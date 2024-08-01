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  • Roti panggang coklat keemasan setiap hari. Roti panggang coklat keemasan setiap hari. Roti panggang coklat keemasan setiap hari.

    Daily Collection Pemanggang roti

    HD2583/90

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Roti panggang coklat keemasan setiap hari.

    Pemanggang roti ringkas ini dilengkapi 8 setelan dan 2 slot fleksibel yang besar guna menghasilkan panggangan yang merata untuk berbagai jenis roti. Rak penghangat terpadunya juga memungkinkan Anda menghangatkan roti, pastri, dan roti gulung favorit Anda dengan mudah.

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    Daily Collection Pemanggang roti

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    Roti panggang coklat keemasan setiap hari.

    Dengan 8 setelan dan rak roti lapis

    • 8 setelan
    • Rak penghangat roti terpadu
    • Desain ringkas
    • Rak roti lapis
    8 setelan panas sesuai preferensi

    8 setelan panas sesuai preferensi

    Dengan 8 setelan yang tersedia, Anda dapat memanggang berbagai jenis roti tanpa takut gosong. Sesuaikan setelan tingkat kematangan dengan preferensi Anda dan hasilkan roti panggang yang Anda inginkan.

    2 slot fleksibel yang besar untuk berbagai ukuran roti

    2 slot fleksibel yang besar untuk berbagai ukuran roti

    2 slot fleksibel yang besar untuk berbagai ukuran roti. Fitur penahan posisi roti membuat roti tetap berada di tengah sehingga kedua sisinya matang merata.

    Rak penghangat terpadu untuk menghangatkan roti, pastri, atau roti gulung

    Rak penghangat terpadu untuk menghangatkan roti, pastri, atau roti gulung

    Rak penghangat terpadu untuk menghangatkan roti, pastri, dan roti gulung favorit Anda dengan mudah.

    Memanaskan ulang sekaligus mencairkan

    Memanaskan ulang sekaligus mencairkan

    Tersedia fungsi memanaskan ulang untuk menghangatkan roti panggang dalam hitungan detik dan fungsi mencairkan untuk membantu memanggang roti beku sekaligus.

    Tombol Batal untuk berhenti memanggang

    Tombol Batal untuk berhenti memanggang

    Hentikan kapan saja dengan menekan tombol Batal.

    Baki remah lepas-pasang yang mudah dibersihkan

    Baki remah lepas-pasang yang mudah dibersihkan

    Mudah dibersihkan berkat baki remah lepas-pasang.

    Perlindungan mati otomatis ekstra

    Perlindungan mati otomatis ekstra

    Perlindungan mati otomatis ekstra untuk melindungi produk dari korsleting.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Logam
      Jenis Produk
      Pemanggang roti
      Kaki antiselip
      Ya
      Panjang kabel
      0,85 m
      Bahan tabung
      NA
      Fungsi pulse
      NA
      Garansi
      2 tahun

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      600 W
      Tegangan
      230 V
      Frekuensi
      50-60 Hz
      Produk Baterai
      Tidak

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      15,6
      Lebar Produk
      27,5
      Tinggi Produk
      18,8
      Berat Produk
      1,04 kg
      Panjang Kemasan
      22,9
      Lebar Kemasan
      32,4
      Tinggi Kemasan
      21,4
      Berat Kemasan
      1,79 kg

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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