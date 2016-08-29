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  • Panggangan garing dan lezat, baik roti tebal maupun tipis Panggangan garing dan lezat, baik roti tebal maupun tipis Panggangan garing dan lezat, baik roti tebal maupun tipis

    Viva Collection Pemanggang roti

    HD2637/90

    Panggangan garing dan lezat, baik roti tebal maupun tipis

    Ukuran lubang pemanggang 10% lebih lebar* dengan rak yang menjaga posisi potongan roti tetap berada di tengah. Panggangan matang merata, baik untuk potongan roti tebal maupun tipis.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Viva Collection Pemanggang roti

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    See all Pemanggang roti

    Panggangan garing dan lezat, baik roti tebal maupun tipis

    Lubang ekstra lebar, cocok untuk potongan roti tebal maupun tipis

    • Pemanggang roti 2 lubang ekstra lebar
    • Penghangat roti terintegrasi
    • Hitam
    Lubang ekstra lebar cocok untuk potongan tebal atau tipis, segar atau beku.

    Lubang ekstra lebar cocok untuk potongan tebal atau tipis, segar atau beku.

    Mekanisme rak penahan posisi roti alat ini menempatkan potongan roti tepat di tengah agar matang merata, terlepas dari ketebalan potongan rotinya.

    Pengangkat tinggi untuk memudahkan mengambil potongan roti yang lebih kecil

    Pengangkat tinggi untuk memudahkan mengambil potongan roti yang lebih kecil

    Dengan fitur ini, Anda dapat mengambil potongan roti yang lebih kecil dengan mudah

    Rak roti terintegrasi untuk menghangatkan roti atau pastri

    Rak roti terintegrasi untuk menghangatkan roti atau pastri

    Rak roti terintegrasi untuk menghangatkan roti atau pastri dengan mudah.

    Memanaskan ulang sekaligus mencairkan

    Memanaskan ulang sekaligus mencairkan

    Fungsi memanaskan ulang sekaligus mencairkan untuk memanggang roti beku

    Tombol Batal untuk berhenti memanggang

    Tombol Batal untuk berhenti memanggang

    Tombol Stop untuk berhenti memanggang

    Baki remah lepas-pasang yang mudah dibersihkan

    Baki remah lepas-pasang yang mudah dibersihkan

    Mudah dibersihkan berkat baki remah lepas-pasang.

    Perlindungan mati otomatis ekstra

    Perlindungan mati otomatis ekstra

    Perlindungan mati otomatis ekstra untuk melindungi produk dari korsleting.

    Pengaturan 7 tingkat kontrol kematangan

    Sesuaikan tingkat panas pilihan Anda dan nikmati roti panggang sesuai selera.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Logam
      Jaminan
      2 tahun

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      950
      Tegangan
      230
      Frekuensi
      50–60
      Produk Baterai
      Tidak

    • Fitur pengaman

      Mati otomatis
      Ya

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      17,2
      Lebar Produk
      30
      Tinggi Produk
      20,1
      Berat Produk
      1,47
      Panjang Kemasan
      20
      Lebar Kemasan
      33,4
      Tinggi Kemasan
      22,1
      Berat Kemasan
      2,05

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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    • Lubang pemanggang 10% lebih lebar dibandingkan model sebelumnya (HD2630)
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