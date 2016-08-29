HD2637/90
Panggangan garing dan lezat, baik roti tebal maupun tipis
Ukuran lubang pemanggang 10% lebih lebar* dengan rak yang menjaga posisi potongan roti tetap berada di tengah. Panggangan matang merata, baik untuk potongan roti tebal maupun tipis.See all benefits
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Mekanisme rak penahan posisi roti alat ini menempatkan potongan roti tepat di tengah agar matang merata, terlepas dari ketebalan potongan rotinya.
Dengan fitur ini, Anda dapat mengambil potongan roti yang lebih kecil dengan mudah
Rak roti terintegrasi untuk menghangatkan roti atau pastri dengan mudah.
Fungsi memanaskan ulang sekaligus mencairkan untuk memanggang roti beku
Tombol Stop untuk berhenti memanggang
Mudah dibersihkan berkat baki remah lepas-pasang.
Perlindungan mati otomatis ekstra untuk melindungi produk dari korsleting.
Sesuaikan tingkat panas pilihan Anda dan nikmati roti panggang sesuai selera.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Fitur pengaman
Berat dan Dimensi
Negara Asal
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