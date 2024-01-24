HD3003/31
Hasilkan nasi yang pulen dan wangi dengan mudah
Nikmati kemudahan memasak setiap hari dengan Penanak Nasi Philips Seri 1000 yang memiliki standar kualitas internasional. Kapasitasnya yang besar dapat menghasilkan hingga 10 porsi dengan 3 fungsi. Awet dan tetap optimal dengan satu sentuhan tombol.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Hasilkan hingga 10 cangkir nasi yang lezat dan pulen untuk porsi 10 orang.
Setiap butir beras matang merata berkat teknologi pemanasan 3D yang canggih.
Nikmati 3 fungsi lengkap: memasak, mengukus, dan menghangatkan nasi hingga 48 jam.
Panci aluminium berkualitas tinggi alat ini membuatnya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Memiliki 4 lapis dan satu lapisan antilengket serta antigores sehingga membuat alat ini mudah dibersihkan.
Ring penyegel yang dirancang khusus menjaga uap dengan baik di dalam panci untuk proses memasak yang maksimal.
Penanak nasi ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan disertifikasi khusus makanan oleh badan sertifikasi internasional. Bebas PFOA, BFR, dan PVC.
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Spesifikasi desain
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Spesifikasi teknis
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