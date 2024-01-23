Hasilkan nasi yang pulen dan wangi dengan mudah

Nikmati kemudahan memasak setiap hari dengan Penanak Nasi Philips Seri 1000 yang memiliki standar kualitas internasional. Kapasitasnya yang besar dapat menghasilkan hingga 10 porsi dengan 3 fungsi. Awet dan tetap optimal dengan satu sentuhan tombol.