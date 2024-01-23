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  • Hasilkan nasi yang pulen dan wangi dengan mudah Hasilkan nasi yang pulen dan wangi dengan mudah Hasilkan nasi yang pulen dan wangi dengan mudah

    Penanak Nasi Penanak Nasi Philips Seri 1000

    HD3003/33

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Hasilkan nasi yang pulen dan wangi dengan mudah

    Nikmati kemudahan memasak setiap hari dengan Penanak Nasi Philips Seri 1000 yang memiliki standar kualitas internasional. Kapasitasnya yang besar dapat menghasilkan hingga 10 porsi dengan 3 fungsi. Awet dan tetap optimal dengan satu sentuhan tombol.

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    Penanak Nasi Penanak Nasi Philips Seri 1000

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    Hasilkan nasi yang pulen dan wangi dengan mudah

    Kemudahan memasak setiap hari

    • 1,8 l/10 cangkir
    • Nasi yang lezat
    • Memasak, mengukus, dan menghangatkan
    • Standar kualitas tinggi
    Kapasitas 1,8 l yang besar menghasilkan hingga 10 cangkir

    Kapasitas 1,8 l yang besar menghasilkan hingga 10 cangkir

    Hasilkan hingga 10 cangkir nasi yang lezat dan pulen untuk porsi 10 orang.

    Sistem pemanasan 3D untuk hasil matang merata

    Sistem pemanasan 3D untuk hasil matang merata

    Setiap butir beras matang merata berkat teknologi pemanasan 3D yang canggih.

    3 fungsi lengkap: memasak, mengukus, dan menghangatkan

    3 fungsi lengkap: memasak, mengukus, dan menghangatkan

    Nikmati 3 fungsi lengkap: memasak, mengukus, dan menghangatkan nasi hingga 48 jam.

    Panci aluminium 4 lapis dengan lapisan antilengket yang awet

    Panci aluminium 4 lapis dengan lapisan antilengket yang awet

    Panci aluminium berkualitas tinggi alat ini membuatnya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Memiliki 4 lapis dan satu lapisan antilengket serta antigores sehingga membuat alat ini mudah dibersihkan.

    Ring penyegel menjaga uap dengan baik

    Ring penyegel menjaga uap dengan baik

    Ring penyegel yang dirancang khusus menjaga uap dengan baik di dalam panci untuk proses memasak yang maksimal.

    Standar internasional untuk makanan

    Standar internasional untuk makanan

    Penanak nasi ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan disertifikasi khusus makanan oleh badan sertifikasi internasional. Bebas PFOA, BFR, dan PVC.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Indonesia

    • Spesifikasi desain

      Dimensi Produk
      325 x 275 x 260 mm
      Berat Produk
      2.375 g

    • Aksesori

      Baki uap plastik
      Ya
      Gelas takar
      Ya
      Spatula
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Tegangan
      220  V
      Daya
      400  W
      Frekuensi
      50  Hz
      Sistem Pemanasan
      Teknologi pemanasan 3D-IH
      Kapasitas
      1,8 L

    • Lapisan

      Bahan bodi utama
      Plastik dan Logam

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      100% material daur ulang
      Panduan pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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