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  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
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  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
  • Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga

Dihentikan

Daily CollectionRice cooker

HD3119/31

4
| (5) Ulasan
Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga
Panci 5 lapis anti-lengket dan anti-gores berwarna keemasan dari Philips menghantarkan dan menjaga panas lebih merata, sehingga menghasilkan nasi panas yang lezat dan lembut hingga 48 jam.
Lihat semua manfaat

Panci 5-lapis yang tahan lama

Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga

  • Golden Pot berpegangan besar

  • Pemanasan 3D cerdas

  • Tetap hangat 48 jam

  • Kapasitas besar 2 liter

Lapisan antigores yang canggih agar panci tahan lama

Lapisan antigores yang canggih agar panci tahan lama

Lapisan Luar Tembaga: membantu mempertahankan panas, menjaga nasi tetap hangat dan segar 2. Resin Pelindung: melindungi logam paduan sehingga panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: menghantarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi dimasak dan matang sempurna, menghasilkan tekstur yang Anda sukai 4. Bagian Dasar Kuning Keemasan: menghantarkan panas ke seluruh panci selama memasak agar nasi pulen dan lezat 5. Lapisan Kristal Superkeras: antilengket dan antigores sehingga mudah dibersihkan dan lebih tahan lama

Lapisan antilengket mengilap dari Whitford yang mudah dibersihkan

Lapisan antilengket mengilap dari Whitford yang mudah dibersihkan

Lapisan luarnya mengandung elemen tembaga agar nasi matang merata

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

5

Ulasan

3
2

04/10/2023

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Reliable as always

Never been disappointed with Philips products, just as this one. Works as described, and reliably.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/60 Jar Rice Cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/60 Jar Rice Cooker

02/10/2023

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

The product review about excellency.

The cooker works well, cooks faster, and has rice cooks well. Rice pot side handles are easy and it's useful.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker Nasi Premium + HD3138/62 Rice Cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker Nasi Premium + HD3138/62 Rice Cooker

11/11/2022

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Easy to use one touch button Rice Cooker - HD3138

This is a great simple to use one touch button Rice Cooker. It worked as designed - cook white rice to perfection.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker Nasi Premium + HD3138/62 Rice Cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker Nasi Premium + HD3138/62 Rice Cooker

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