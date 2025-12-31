Memasak setiap butir beras dengan sempurna

Panci ProCeramic 5-lapis yang canggih dari Philips 3x lebih keras dibandingkan pelapis biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga Anda hingga 48 jam