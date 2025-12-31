2 year warranty
Dihentikan
HD3128/34
ProCeramic Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
1. Pelapis Luar Hitam: membantu menahan panas, menjaga agar nasi tetap hangat dan segar 2. Resin Protektif: melindungi logam paduan, menjadikan panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi dididihkan dan dimasak sempurna, menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4. Pelapis canggih ProCeramic: 3 kali lebih keras daripada pelapis panci biasa.
Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan
Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata
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