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Rice Cooker Philips Mini Seri 3000
Inilah rice cooker Philips mini seri 3000 yang ringkas, mudah digunakan, namun telah dilengkapi dengan fitur pintar melimpah untuk kemudahan memasak.See all benefits
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Meskipun rumah Anda berukuran mungil, namun Anda tetap dapat menggunakan perangkat memasak cantik. Seperti rice cooker Philips mini seri 3000 yang tak hanya elegan dengan material baja tahan karat, namun juga memiliki kapasitas 0,85 liter yang sangat pas untuk memenuhi porsi makanan keluarga kecil. Dilengkapi dengan opsi hingga 8 menu berbeda, Anda pun bisa menyesuaikannya menurut jenis masakan yang Anda masak dengan hasil lezat dan matang sempurna!
Rice cooker Philips terbaru seri 3000 ini tak hanya memiliki ukuran ringkas dan mudah dipindahkan kemana saja, namun juga dilengkapi dengan fitur berkualitas. Termasuk panci dalam 4 Lapis dengan lapisan anti lengket yang mampu menghasilkan panas yang merata, stabil serta bebas lengket. Selain itu, panci pada rice cooker Philips mini terbaru ini pun anti gores dan awet untuk penggunaan dalam waktu yang sangat lama.
Untuk Anda yang terburu-buru, Anda juga tak perlu khawatir. Tersedia mode memasak nasi cepat pada rice cooker Philips terbaru ini sehingga memungkinkan Anda dapat memasak nasi dengan kematangan yang sempurna dalam waktu 30 menit saja. Sementara pada bagian atasnya, terdapat tutup yang bisa dilepas pasang dengan mudah sehingga mempercepat proses pembersihan.
Antigores dan awet. Pemanasan merata dan stabil dengan lapisan antigores yang awet.
Kontrol otomatis 6 tahap. Nasi harum dan pulen.
Sensor suhu ganda mencegah isi makanan meluap
Mode memasak cepat 30 menit untuk menanak nasi dengan mudah
Tutup bagian dalam lepas-pasang untuk memudahkan pembersihan
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