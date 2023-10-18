Rice cooker Philips mini dengan kapasitas 0,85 liter.

Meskipun rumah Anda berukuran mungil, namun Anda tetap dapat menggunakan perangkat memasak cantik. Seperti rice cooker Philips mini seri 3000 yang tak hanya elegan dengan material baja tahan karat, namun juga memiliki kapasitas 0,85 liter yang sangat pas untuk memenuhi porsi makanan keluarga kecil. Dilengkapi dengan opsi hingga 8 menu berbeda, Anda pun bisa menyesuaikannya menurut jenis masakan yang Anda masak dengan hasil lezat dan matang sempurna!