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  • Rice Cooker Philips Mini Seri 3000 Rice Cooker Philips Mini Seri 3000 Rice Cooker Philips Mini Seri 3000

    Rice Cooker 3000 Series Penanak Nasi Mini 0,85 l

    HD3170/33

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Rice Cooker Philips Mini Seri 3000

    Inilah rice cooker Philips mini seri 3000 yang ringkas, mudah digunakan, namun telah dilengkapi dengan fitur pintar melimpah untuk kemudahan memasak.

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    Rice Cooker 3000 Series Penanak Nasi Mini 0,85 l

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    Rice Cooker Philips Mini Seri 3000

    Rice cooker Philips mini dengan banyak fungsi.

    • Kapasitas beras 0,85 liter.
    • Daya listrik rendah 400 watt.
    • Cantik dengan bodi baja tahan karat.
    • Dilengkapi 8 menu berbeda untuk memasak praktis.
    • Panci anti lengket, anti gores dan tahan lama.
    Rice cooker Philips mini dengan kapasitas 0,85 liter.

    Rice cooker Philips mini dengan kapasitas 0,85 liter.

    Meskipun rumah Anda berukuran mungil, namun Anda tetap dapat menggunakan perangkat memasak cantik. Seperti rice cooker Philips mini seri 3000 yang tak hanya elegan dengan material baja tahan karat, namun juga memiliki kapasitas 0,85 liter yang sangat pas untuk memenuhi porsi makanan keluarga kecil. Dilengkapi dengan opsi hingga 8 menu berbeda, Anda pun bisa menyesuaikannya menurut jenis masakan yang Anda masak dengan hasil lezat dan matang sempurna!

    Dilengkapi 8 menu masak otomatis untuk kemudahan Anda.

    Dilengkapi 8 menu masak otomatis untuk kemudahan Anda.

    Rice cooker Philips terbaru seri 3000 ini tak hanya memiliki ukuran ringkas dan mudah dipindahkan kemana saja, namun juga dilengkapi dengan fitur berkualitas. Termasuk panci dalam 4 Lapis dengan lapisan anti lengket yang mampu menghasilkan panas yang merata, stabil serta bebas lengket. Selain itu, panci pada rice cooker Philips mini terbaru ini pun anti gores dan awet untuk penggunaan dalam waktu yang sangat lama.

    Panci 4 lapis anti lengket dengan panas merata dan stabil.

    Panci 4 lapis anti lengket dengan panas merata dan stabil.

    Untuk Anda yang terburu-buru, Anda juga tak perlu khawatir. Tersedia mode memasak nasi cepat pada rice cooker Philips terbaru ini sehingga memungkinkan Anda dapat memasak nasi dengan kematangan yang sempurna dalam waktu 30 menit saja. Sementara pada bagian atasnya, terdapat tutup yang bisa dilepas pasang dengan mudah sehingga mempercepat proses pembersihan.

    Lapisan Antilengket

    Lapisan Antilengket

    Antigores dan awet. Pemanasan merata dan stabil dengan lapisan antigores yang awet.

    Kurva Memasak Pintar

    Kurva Memasak Pintar

    Kontrol otomatis 6 tahap. Nasi harum dan pulen.

    Sensor suhu ganda

    Sensor suhu ganda

    Sensor suhu ganda mencegah isi makanan meluap

    Mode menanak nasi cepat

    Mode menanak nasi cepat

    Mode memasak cepat 30 menit untuk menanak nasi dengan mudah

    Tutup bagian dalam lepas-pasang

    Tutup bagian dalam lepas-pasang

    Tutup bagian dalam lepas-pasang untuk memudahkan pembersihan

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Cina

    • Spesifikasi desain

      Warna
      Putih dan baja anti karat
      Dimensi (P x L x T)
      338 x 240 x 210 mm  mm
      Berat (termasuk kemasan)
      3,6 kg  kg

    • Aksesori

      Baki uap plastik
      Ya
      Gelas takar
      Ya
      Spatula
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      0,8 m  m
      Tegangan
      220  V
      Daya
      400  W
      Frekuensi
      50Hz  Hz
      Kapasitas
      0,85 l

    • Spesifikasi umum

      Tetap hangat 12 jam
      Y
      Periuk bagian dalam anti lengket dan mudah dibersihkan
      Y
      Kontrol Fuzzy Logic untuk makanan segar dan bergizi
      Y
      Tutup bagian dalam lepas-pasang
      Y

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      >90% bahan daur ulang
      Panduan Pengguna
      90% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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