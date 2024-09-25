HD3211/31
Nikmati Nasi Hangat yang Pulen Sempurna Setiap Saat
Nikmati nasi yang pulen setiap saat dengan tekstur ideal hasil menanak menggunakan Penanak Nasi Philips Seri 3000 yang superawet—kelembapan terjaga, nasi pun pulen merata dan tidak berubah warna hingga 48 jam.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dapatkan tingkat kelembapan yang sempurna untuk menghasilkan nasi yang putih dan pulen. Teknologi FreshDefense kami yang inovatif dan katup uap dua saluran khususnya mempertahankan tingkat kelembapan yang ideal. Dengan kadar air 63%* yang tetap ideal, nasi tidak akan kering meski disimpan seharian!
Teknologi FreshDefense kami yang inovatif memastikan nasi Anda tetap putih bersih dan pulen hingga 48 jam**. Teknologi ini memungkinkan kontrol suhu dan sirkulasi udara yang presisi dan terjaga dari katup uap yang didesain khusus.
Santapan tetap aman dan nikmat berkat Teknologi FreshDefense. Teknologi inovatif ini mempertahankan konsistensi suhu*** dan mengoptimalkan retensi panas untuk meminimalkan pertumbuhan bakteri hingga 48 jam.
Desain istimewa bagian bawah panci yang bulat 60⁰ meningkatkan kemampuan penyerapan panas pada permukaannya hingga 50%**. Hal ini memastikan setiap bulir beras matang sempurna.
Panci bagian dalamnya dipanaskan secara merata dari atas, bawah, dan samping. Sementara itu, terdapat chip canggih yang mengatur panas dan suhu dengan presisi agar proses memasak lebih efisien dengan hasil yang tentunya sedap.
Panci bagian dalam berbahan aluminium 5 lapis 2,5 mm ekstra tebal mampu meningkatkan distribusi panas secara efektif.
Lapisan Bakuhanseki yang superawet, bebas racun, dan antilengket membuat panci tahan goresan.
Gagang panci bagian dalam tetap dingin saat disentuh agar panci dapat diangkat dan dipindahkan ke meja.
Masak nasi yang pulen hingga 10 porsi dengan sekali sentuh. Tak perlu khawatir berkat bahan yang aman untuk makanan dan telah disertifikasi oleh badan sertifikasi internasional. Bebas PFOA, BFR, dan PVC.
Nikmati 3 fungsi lengkap, yaitu memasak, mengukus, dan menghangatkan nasi secara otomatis hingga 48 jam.
Superawet dan tahan banting berkat bodi stainless steel.
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