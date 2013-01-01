HD4419/20
Temukan kekayaan cita rasa
Pemanggang meja Philips yang andal ini memiliki pelat bersuhu tinggi untuk mengunci cita rasa nikmat. Alat ini memanaskan dengan cepat dan memiliki pelat ekstra tebal yang tetap panas, sedangkan permukaannya yang rata dan bergelombang bisa memasak banyak sajian lezat.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Suhu tinggi plat/alas pemanggang listrik Philips mengunci kenikmatan dan cita rasa makanan. Karena begitu makanan bersentuhan dengan permukaan pemanggang, langsung terdengar desisan dan makanan berubah kecokelatan, membentuk kerak lezat yang mengunci seluruh kenikmatan dan cita rasa di dalamnya, sebagaimana mestinya.
Alas/plat pemanggang serbaguna memberi Anda pilihan untuk memasak dengan permukaan bergelombang atau rata, sehingga Anda dapat menikmati makanan sesuai selera. Area yang rata cocok untuk menumis dan memanggang makanan berpotongan kecil. Permukaan bergelombang menciptakan efek panggangan api yang lezat.
Termostat yang dapat disesuaikan memastikan hasil yang sempurna.
Mudah disimpan dalam posisi berdiri; penyimpanan kabel yang rapi dan baki.
Spatula untuk membalik, mengaduk, dan mengangkat makanan.
Komponen yang aman untuk mesin pencuci piring memudahkan pembersihan.
Lemak yang berlebih akan mengalir ke baki yang dapat dilepas.
Daya tinggi pada alat ini membuat alas/plat pemanggang cepat panas, mencapai suhu operasi dengan singkat dan menghemat waktu. Selain itu, permukaan pemanggang juga mempertahankan panas saat makanan diletakkan di atasnya karena daya yang tinggi akan memastikan pemulihan yang cepat ke suhu yang tepat.
Permukaan anti-lengket mencegah partikel makanan lengket.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Spesifikasi umum
Desain dan lapisan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.