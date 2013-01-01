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    Pemanggang meja

    HD4419/20

    Nilai keseluruhan / 5
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    Pemanggang meja Philips yang andal ini memiliki pelat bersuhu tinggi untuk mengunci cita rasa nikmat. Alat ini memanaskan dengan cepat dan memiliki pelat ekstra tebal yang tetap panas, sedangkan permukaannya yang rata dan bergelombang bisa memasak banyak sajian lezat.

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    Pemanggang meja

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    Suhu tinggi konstan untuk mengunci cita rasa

    • 2300 W
    • Alas Bergelombang/Rata
    • Pelat panggang suhu tinggi
    • 300 x 370 mm
    Pelat panggang suhu tinggi mengunci semua rasa pada makanan

    Pelat panggang suhu tinggi mengunci semua rasa pada makanan

    Suhu tinggi plat/alas pemanggang listrik Philips mengunci kenikmatan dan cita rasa makanan. Karena begitu makanan bersentuhan dengan permukaan pemanggang, langsung terdengar desisan dan makanan berubah kecokelatan, membentuk kerak lezat yang mengunci seluruh kenikmatan dan cita rasa di dalamnya, sebagaimana mestinya.

    Permukaan halus bergerigi memudahkan aduk gorengan, memanggang, dan sebagainya

    Permukaan halus bergerigi memudahkan aduk gorengan, memanggang, dan sebagainya

    Alas/plat pemanggang serbaguna memberi Anda pilihan untuk memasak dengan permukaan bergelombang atau rata, sehingga Anda dapat menikmati makanan sesuai selera. Area yang rata cocok untuk menumis dan memanggang makanan berpotongan kecil. Permukaan bergelombang menciptakan efek panggangan api yang lezat.

    Termostat yang dapat disesuaikan untuk hasil sempurna bagi setiap makanan

    Termostat yang dapat disesuaikan untuk hasil sempurna bagi setiap makanan

    Termostat yang dapat disesuaikan memastikan hasil yang sempurna.

    Mudah disimpan

    Mudah disimpan

    Mudah disimpan dalam posisi berdiri; penyimpanan kabel yang rapi dan baki.

    Spatula

    Spatula

    Spatula untuk membalik, mengaduk, dan mengangkat makanan.

    Aman dicuci di mesin cuci piring

    Aman dicuci di mesin cuci piring

    Komponen yang aman untuk mesin pencuci piring memudahkan pembersihan.

    Saluran pembuangan lemak

    Saluran pembuangan lemak

    Lemak yang berlebih akan mengalir ke baki yang dapat dilepas.

    Berdaya tinggi untuk memanaskan dengan cepat dan menjaga panas yang konstan

    Daya tinggi pada alat ini membuat alas/plat pemanggang cepat panas, mencapai suhu operasi dengan singkat dan menghemat waktu. Selain itu, permukaan pemanggang juga mempertahankan panas saat makanan diletakkan di atasnya karena daya yang tinggi akan memastikan pemulihan yang cepat ke suhu yang tepat.

    Permukaan panggang anti-lengket

    Permukaan anti-lengket mencegah partikel makanan lengket.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220-240  V
      Daya
      2.000-2.300  W
      Panjang kabel
      0,8  m
      Frekuensi
      50/60  Hz

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      4  kg
      Dimensi produk (L x P x T)
      515,9 x 73 x 312  mm
      Dimensi pelat panggang
      300 x 370  mm

    • Spesifikasi umum

      Penyimpanan kabel
      Ya
      Kaki antiselip
      Ya
      Pegangan sentuh-dingin
      Ya
      Lampu suhu
      Ya
      Baki penampung minyak/lemak
      Y
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Logam/hitam
      Bahan-bahan
      Rangka baja / pelat pemanggang ALU / komponen plastik

    Badge-D2C

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