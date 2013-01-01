Berdaya tinggi untuk memanaskan dengan cepat dan menjaga panas yang konstan

Daya tinggi pada alat ini membuat alas/plat pemanggang cepat panas, mencapai suhu operasi dengan singkat dan menghemat waktu. Selain itu, permukaan pemanggang juga mempertahankan panas saat makanan diletakkan di atasnya karena daya yang tinggi akan memastikan pemulihan yang cepat ke suhu yang tepat.