Fitur Taste Select untuk hasil nasi sempurna sesuai jenisnya

Hadir pula fitur Taste Select pada rice cooker Philips seri 5000 yang dapat mengelola dan mengoptimalkan kurva memasak dan sistem pemanasan, sehingga suhu dan waktu memasak lebih akurat untuk setiap jenis beras dan cita rasa yang Anda suka, di mana hasil nasi memiliki kelezatan yang terjamin dan anti gagal!