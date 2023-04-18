HD4539/30
Rice Cooker Philips Terbaru Seri 5000
Dibalik desainnya yang apik, rice cooker Philips terbaru seri 5000 didukung banyak fitur pintar, memungkinkan Anda bisa memasak nasi dengan hasil sempurna!See all benefits
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Rice cooker Philips seri 5000 dirancang inovatif untuk menunjang gaya hidup Anda. Rice cooker Philips terbaru ini didukung fitur pintar di mana kurva memasak bekerja cerdas mengelola dan mengoptimalkan energi panas untuk menghasilkan aroma, rasa, dan cita rasa sempurna sesuai jenis dan tekstur beras pilihan Anda.
Rice cooker Philips terbaru seri 5000 juga bekerja optimal untuk memasak nasi favorit Anda dan keluarga. Mendukung 6 jenis beras populer seperti Jasmine, Indica, Northeast, Whole Grain, dan Beras Merah, rice cooker ini menjamin rasa dan tekstur nasi yang konsisten sesuai selera Anda dan keluarga.
Teknologi Taste Select mengelola dan mengoptimalkan kurva memasak dan sistem pemanasan, sehingga Anda mendapatkan suhu dan waktu memasak yang tepat untuk setiap jenis beras dan cita rasa yang dipilih. Ideal untuk hidangan nasi favorit Anda.
Ini adalah salah satu penghargaan desain paling bergengsi di dunia, iF menandakan desain yang baik bagi konsumen dan komunitas desain. Desain yang dapat dikenali menunjukkan bahasa desain rumah Philips yang harmonis untuk menyesuaikan dapur pengguna dengan performa dan ketangguhan. Antarmuka canggih dengan kontrol tombol sentuh semakin menyederhanakan proses memasak.
Masak jadi lebih praktis dengan menggunakan aksesori kami, antara lain sendok nasi, gelas ukur yang praktis, dan keranjang kukusan untuk pengalaman memasak tanpa repot.
Panci bagian dalam berlapis Maifanshi 8 lapis memastikan keamanan dan kinerja, dengan ketahanan gores 6x lebih kuat*, sehingga sirkulasi panas yang lebih kuat dapat menembus setiap butir nasi**.
Lapisan keramik berlapis ganda melindungi panci bagian dalam dari goresan, dan komposisinya yang bebas beracun memastikan memasak yang bebas cemas.
Dengan induksi elektromagnetik, panci bagian dalam dapat menghasilkan panas langsung untuk memasak nasi dan menjaganya tetap hangat sebelum disajikan.
Dari nasi yang empuk untuk membuat sushi hingga nasi yang lebih keras untuk digoreng, pilih salah satu dari 5 pengaturan tekstur nasi saat membuat hidangan nasi. Sesuaikan pengaturan untuk menghasilkan cita rasa favorit Anda, setiap saat.
Dengan 18 program beras yang canggih dan optimal, termasuk jenis beras dan hidangan nasi khas, Anda dapat menyesuaikan hidangan nasi dengan antarmuka dan tombol pilih yang ramah pengguna. Masak nasi sesuai keinginan Anda.
Hadir pula fitur Taste Select pada rice cooker Philips seri 5000 yang dapat mengelola dan mengoptimalkan kurva memasak dan sistem pemanasan, sehingga suhu dan waktu memasak lebih akurat untuk setiap jenis beras dan cita rasa yang Anda suka, di mana hasil nasi memiliki kelezatan yang terjamin dan anti gagal!
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