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  • Rice Cooker Philips Terbaru Seri 5000 Rice Cooker Philips Terbaru Seri 5000 Rice Cooker Philips Terbaru Seri 5000

    Rice Cooker 5000 Series Penanak Nasi IH dengan Pilihan Rasa

    HD4539/30

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan
    1 Award

    Rice Cooker Philips Terbaru Seri 5000

    Dibalik desainnya yang apik, rice cooker Philips terbaru seri 5000 didukung banyak fitur pintar, memungkinkan Anda bisa memasak nasi dengan hasil sempurna!

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    Rice Cooker 5000 Series Penanak Nasi IH dengan Pilihan Rasa

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    Rice Cooker Philips Terbaru Seri 5000

    Rice Cooker Philips Seri 5000 dengan Fitur Pintar

    • Desain menawan
    • Antarmuka intuitif
    • Kapasitas besar 4 liter
    • Fitur Taste Select
    • Panci dalam yang kuat
    Rice cooker Philips dengan kurva memasak cerdas

    Rice cooker Philips dengan kurva memasak cerdas

    Rice cooker Philips seri 5000 dirancang inovatif untuk menunjang gaya hidup Anda. Rice cooker Philips terbaru ini didukung fitur pintar di mana kurva memasak bekerja cerdas mengelola dan mengoptimalkan energi panas untuk menghasilkan aroma, rasa, dan cita rasa sempurna sesuai jenis dan tekstur beras pilihan Anda.

    Dirancang khusus untuk memasak 6 jenis beras terpopuler

    Dirancang khusus untuk memasak 6 jenis beras terpopuler

    Rice cooker Philips terbaru seri 5000 juga bekerja optimal untuk memasak nasi favorit Anda dan keluarga. Mendukung 6 jenis beras populer seperti Jasmine, Indica, Northeast, Whole Grain, dan Beras Merah, rice cooker ini menjamin rasa dan tekstur nasi yang konsisten sesuai selera Anda dan keluarga.

    Teknologi Taste Select memungkinkan penyesuaian cita rasa

    Teknologi Taste Select memungkinkan penyesuaian cita rasa

    Teknologi Taste Select mengelola dan mengoptimalkan kurva memasak dan sistem pemanasan, sehingga Anda mendapatkan suhu dan waktu memasak yang tepat untuk setiap jenis beras dan cita rasa yang dipilih. Ideal untuk hidangan nasi favorit Anda.

    Pemenang iF Design Award

    Pemenang iF Design Award

    Ini adalah salah satu penghargaan desain paling bergengsi di dunia, iF menandakan desain yang baik bagi konsumen dan komunitas desain. Desain yang dapat dikenali menunjukkan bahasa desain rumah Philips yang harmonis untuk menyesuaikan dapur pengguna dengan performa dan ketangguhan. Antarmuka canggih dengan kontrol tombol sentuh semakin menyederhanakan proses memasak.

    Memasak tanpa repot dengan aksesori praktis kami

    Memasak tanpa repot dengan aksesori praktis kami

    Masak jadi lebih praktis dengan menggunakan aksesori kami, antara lain sendok nasi, gelas ukur yang praktis, dan keranjang kukusan untuk pengalaman memasak tanpa repot.

    Panci bagian dalam dengan lapisan anti-gores Maifanshi

    Panci bagian dalam dengan lapisan anti-gores Maifanshi

    Panci bagian dalam berlapis Maifanshi 8 lapis memastikan keamanan dan kinerja, dengan ketahanan gores 6x lebih kuat*, sehingga sirkulasi panas yang lebih kuat dapat menembus setiap butir nasi**.

    Lapisan keramik berlapis ganda tidak beracun

    Lapisan keramik berlapis ganda tidak beracun

    Lapisan keramik berlapis ganda melindungi panci bagian dalam dari goresan, dan komposisinya yang bebas beracun memastikan memasak yang bebas cemas.

    Sistem pemanasan IH 3 dimensi untuk optimalisasi energi panas

    Sistem pemanasan IH 3 dimensi untuk optimalisasi energi panas

    Dengan induksi elektromagnetik, panci bagian dalam dapat menghasilkan panas langsung untuk memasak nasi dan menjaganya tetap hangat sebelum disajikan.

    5 tingkat pilihan rasa untuk cita rasa favorit Anda

    Dari nasi yang empuk untuk membuat sushi hingga nasi yang lebih keras untuk digoreng, pilih salah satu dari 5 pengaturan tekstur nasi saat membuat hidangan nasi. Sesuaikan pengaturan untuk menghasilkan cita rasa favorit Anda, setiap saat.

    18 program yang dioptimalkan dengan UI yang praktis

    Dengan 18 program beras yang canggih dan optimal, termasuk jenis beras dan hidangan nasi khas, Anda dapat menyesuaikan hidangan nasi dengan antarmuka dan tombol pilih yang ramah pengguna. Masak nasi sesuai keinginan Anda.

    Fitur Taste Select untuk hasil nasi sempurna sesuai jenisnya

    Hadir pula fitur Taste Select pada rice cooker Philips seri 5000 yang dapat mengelola dan mengoptimalkan kurva memasak dan sistem pemanasan, sehingga suhu dan waktu memasak lebih akurat untuk setiap jenis beras dan cita rasa yang Anda suka, di mana hasil nasi memiliki kelezatan yang terjamin dan anti gagal!

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Cina

    • Aksesori

      Termasuk
      • Gelas takar
      • Pengaduk
      • Nampan/keranjang uap

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      900  W
      Tegangan
      220  V
      Frekuensi
      50  Hz
      Sistem Pemanasan
      Teknologi pemanasan 3D-IH
      Panci Bagian Dalam
      • Panci bagian dalam dari Besi Halus 8 lapis
      • Lapisan antigores Maifanshi

    • Spesifikasi umum

      Fitur produk
      • - 18 program pra-setel
      • - 5 tingkat pilihan rasa
      • - Timer prasetel
      • - Memasak Cepat
      • - Menghangatkan
      • - Sinyal siap
      • - Layar LED dengan tombol sentuh
      • - Katup uap yang bisa dilepas
      • - Tutup bagian dalam yang bisa dilepas
      • - Panci bagian dalam dari Besi Halus 8 lapis, dengan lapisan Maifanshi

    • Desain dan finishing

      Warna
      Black Matt
      Warna panel kendali
      Hitam
      Bahan bodi utama
      Plastik

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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