Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers
2 year warranty
Memasak
Semua seri
Rice cooker
Dihentikan
HD4715/64
10 cangkir
Memasak nasi dan menjaga kehangatan dengan nyaman
Tombol tekan sekali untuk mengontrol memasak atau tetap hangat, dengan lampu yang jelas pada panel untuk menunjukkan status memasak
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan
Jadilah orang pertama yang mengulas item ini
Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja. Apa artinya?