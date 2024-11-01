Nasi Putih dan Pulen Sepanjang Hari

Teknologi FreshDefense kami yang inovatif memastikan nasi Anda tetap putih dan pulen hingga 48 jam*. Teknologi ini memungkinkan kontrol suhu dan sirkulasi udara yang ideal, yang secara konstan membiarkan udara bersih masuk dan mengeluarkan udara kotor dari katup uap yang didesain khusus.