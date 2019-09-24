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  • Lebih bergizi dalam setiap piring
  • Lebih bergizi dalam setiap piring
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  • Lebih bergizi dalam setiap piring

Dihentikan

Rice cooker

HD4728/50

4
| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Lebih bergizi dalam setiap piring
Nutrisi adalah unsur terpenting agar tetap sehat. Penanak nasi Philips hadir dengan program memasak otomatis yang menjaga kesegaran dan gizi dengan lebih baik dalam setiap piring nasi.
Lihat semua manfaat

Memasak nasi dengan cerdas dan otomatis

Lebih bergizi dalam setiap piring

  • HD4728/50

  • 10 cangkir

Pemanas atas dan bawah memasak nasi lebih merata

Pemanas atas dan bawah memasak nasi lebih merata

Tetap hangat otomatis menjaga nasi tetap segar selama 12 jam

Tetap hangat otomatis menjaga nasi tetap segar selama 12 jam

Menggunakan fungsi tetap hangat untuk menjaga nasi tetap hangat dalam waktu yang lebih lama. Apabila proses menanak nasi selesai, penanak nasi secara otomatis beralih ke mode tetap hangat (keepwarm)

Tombol sentuh sekali untuk kontrol mudah

Tombol sentuh sekali untuk kontrol mudah

Tombol tekan sekali untuk mengontrol memasak atau tetap hangat, dengan lampu yang jelas pada panel untuk menunjukkan status memasak

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

24/09/2019

Malaysia

Malaysia

How do I remove and clean the inner part of the close lid?

This is an extremely good product. How do I remove and clean the inner part of the close lid?

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HD4728/00 Rice cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HD4728/00 Rice cooker

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