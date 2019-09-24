2 year warranty
Dihentikan
HD4728/54
10 cangkir
Menggunakan fungsi tetap hangat untuk menjaga nasi tetap hangat dalam waktu yang lebih lama. Apabila proses menanak nasi selesai, penanak nasi secara otomatis beralih ke mode tetap hangat (keepwarm)
Tombol satu sentuhan untuk mengontrol proses memasak atau menghangatkan, dengan lampu terang pada panel yang menunjukkan status memasak
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Naidu
24/09/2019
Malaysia
How do I remove and clean the inner part of the close lid?
This is an extremely good product. How do I remove and clean the inner part of the close lid?
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HD4728/00 Rice cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HD4728/00 Rice cooker