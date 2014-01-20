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  • Memanggang itu mudah Memanggang itu mudah Memanggang itu mudah

    Pemanggang roti

    HD4815/82

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Memanggang itu mudah

    Nikmati kemudahan memanggang roti dengan Pemanggang Roti Philips. Pemanggang roti dengan selot roti besar dan berdesain metal ringkas.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Pemanggang roti

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    Memanggang itu mudah

    Pemanggang roti ringkas berdesain metal

    • 2 selot
    • Ringkas
    • Putih
    Kontrol kecokelatan yang dapat disesuaikan

    Kontrol kecokelatan yang dapat disesuaikan

    Sesuaikan tingkat panas pilihan Anda dan nikmati roti panggang sesuai selera.

    Pemanggang ringkas hemat tempat

    Pemanggang roti Philips menghemat tempat pada meja Anda berkat desain ringkasnya.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Warna
      Putih

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      800  W
    Badge-D2C

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