HD4815/82
Memanggang itu mudah
Nikmati kemudahan memanggang roti dengan Pemanggang Roti Philips. Pemanggang roti dengan selot roti besar dan berdesain metal ringkas.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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