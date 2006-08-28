Penggoreng
Nikmati makanan, bagikan kegembiraan
Nikmati citarasa makanan goreng dengan penggoreng rendam Philips ini. Ukurannya yang ringkas mudah disimpan dan pembersihan mudah dengan mangkuk lepas-pasang dan komponen aman mesin pencuci piring. Wadah minyak tambahan ideal untuk penyaringan dan penyimpanan minyak.
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Nikmati makanan, bagikan kegembiraan Ukuran ringkas, performa besar 800g mangkuk lepas-pasang Dengan timer Wadah minyak tambahan, ideal untuk menyaring & menyimpan minyak
Ideal untuk menyaring dan menyimpan minyak. Filter menjaga minyak lebih bersih dan tahan lebih lama - sehingga lebih baik bagi kesehatan Anda. Wadah juga dapat digunakan untuk menyimpan minyak bekas.
Ukuran ringkas untuk penyimpanan mudah
Timer digital memungkinkan pengaturan waktu menggoreng sebelum mulai
Panci bagian dalam dapat dilepas untuk memudahkan menuang dan membersihkan minyak
All parts are dishwashable except the housing Filter dua lapis mengurangi bau menggoreng yang tidak diinginkan
Mengurangi bau menggoreng yang tidak diinginkan dan aman untuk mesin pencuci piring. Tidak perlu penggantian.
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Spesifikasi teknis
Voltase
220-240
V Daya
1600
W Panjang kabel
1,2
m Frekuensi
50/60
Hz Kapasitas
800
g Isi minyak
1.5
l
Berat dan dimensi
Berat produk
3,8
kg Dimensi produk (L x P x T)
235x230x325
mm
Spesifikasi umum
Penyimpanan kabel
Ya Kaki antiselip
Ya Termostat yang dapat disesuaikan
Ya Lampu suhu
Ya Pegangan
Ya Eksterior dinding yang dingin
Ya Pelepas tutup otomatis
Ya Jendela tinjauan
Ya Tutup berengsel lepas-pasang
Ya Keranjang menggoreng yang dapat dilipat
Ya
Desain dan finishing
Warna
Putih dengan aksen kuning kulit jagung Bahan-bahan
Plastik (PP)
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