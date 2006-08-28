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  • Nikmati makanan, bagikan kegembiraan Nikmati makanan, bagikan kegembiraan Nikmati makanan, bagikan kegembiraan

    Penggoreng

    HD6151/80

    Nikmati makanan, bagikan kegembiraan

    Nikmati citarasa makanan goreng dengan penggoreng rendam Philips ini. Ukurannya yang ringkas mudah disimpan dan pembersihan mudah dengan mangkuk lepas-pasang dan komponen aman mesin pencuci piring. Wadah minyak tambahan ideal untuk penyaringan dan penyimpanan minyak.

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    Penggoreng

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    Nikmati makanan, bagikan kegembiraan

    Ukuran ringkas, performa besar

    • 800g
    • mangkuk lepas-pasang
    • Dengan timer
    Wadah minyak tambahan, ideal untuk menyaring & menyimpan minyak

    Wadah minyak tambahan, ideal untuk menyaring & menyimpan minyak

    Ideal untuk menyaring dan menyimpan minyak. Filter menjaga minyak lebih bersih dan tahan lebih lama - sehingga lebih baik bagi kesehatan Anda. Wadah juga dapat digunakan untuk menyimpan minyak bekas.

    Ukuran ringkas untuk penyimpanan mudah

    Ukuran ringkas untuk penyimpanan mudah

    Timer digital memungkinkan pengaturan waktu menggoreng sebelum mulai

    Timer digital memungkinkan pengaturan waktu menggoreng sebelum mulai

    Panci bagian dalam dapat dilepas untuk memudahkan menuang dan membersihkan minyak

    Panci bagian dalam dapat dilepas untuk memudahkan menuang dan membersihkan minyak

    All parts are dishwashable except the housing

    All parts are dishwashable except the housing

    Filter dua lapis mengurangi bau menggoreng yang tidak diinginkan

    Mengurangi bau menggoreng yang tidak diinginkan dan aman untuk mesin pencuci piring. Tidak perlu penggantian.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220-240  V
      Daya
      1600  W
      Panjang kabel
      1,2  m
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Kapasitas
      800  g
      Isi minyak
      1.5  l

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      3,8  kg
      Dimensi produk (L x P x T)
      235x230x325  mm

    • Spesifikasi umum

      Penyimpanan kabel
      Ya
      Kaki antiselip
      Ya
      Termostat yang dapat disesuaikan
      Ya
      Lampu suhu
      Ya
      Pegangan
      Ya
      Eksterior dinding yang dingin
      Ya
      Pelepas tutup otomatis
      Ya
      Jendela tinjauan
      Ya
      Tutup berengsel lepas-pasang
      Ya
      Keranjang menggoreng yang dapat dilipat
      Ya

    • Desain dan finishing

      Warna
      Putih dengan aksen kuning kulit jagung
      Bahan-bahan
      Plastik (PP)

    Badge-D2C

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