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    Pure Essentials Collection Pengukus

    HD9140/91

    Temukan kekayaan cita rasa

    Pengukus Philips dengan Penambah Cita Rasa menyajikan hidangan dengan aroma bumbu dan rempah yang luar biasa. Anda dapat membuat sup, semur, bubur, nasi favorit, dan banyak lagi dalam mangkuk kukus XL. Tekan tombol waktu pra-setel dan Anda pun siap memasak!

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    Pure Essentials Collection Pengukus

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    Temukan kekayaan cita rasa

    Pengukus dengan Penambah Cita Rasa

    • 10 L, 900 W
    • Timer digital, waktu pra-setel
    • Pengisi Aroma, fungsi penghangat
    • Plastik/Logam, Hitam
    Penguat Cita Rasa meningkatkan cita rasa dengan bumbu & rempah yang lezat

    Penguat Cita Rasa meningkatkan cita rasa dengan bumbu & rempah yang lezat

    Penguat Cita Rasa yang unik pada pengukus Philips menambah aroma lezat dari bumbu dan rempah, sehingga hasil kukusan menjadi lebih bercita-rasa. Cukup masukkan bumbu dan rempah favorit ke tabung booster, dan biarkan uap bekerja. Panas dari uap akan melepaskan aroma lembut dari bumbu dan rempah tadi, yang sepenuhnya akan menambahkan cita rasa yang menggiurkan pada makanan.

    Pengaturan waktu standar yang optimal untuk ikan, sayuran, nasi, dan lainnya

    Pengaturan waktu standar yang optimal untuk ikan, sayuran, nasi, dan lainnya

    Mengukus adalah seni yang sangat membutuhkan kehati-hatian, itu sebabnya Pengukus Philips memiliki beragam pengaturan waktu pra-setel yang otomatis akan menghentikan uap begitu waktu pengukusan tercapai. Ini membantu Anda memasak beraneka makanan – termasuk nasi, telur, sayur, ayam, dan ikan – memberikan hasil sempurna yang menjaga seluruh cita rasa dan vitamin pada makanan.

    Mangkuk kukusan XL untuk sup, rebusan, nasi dan lainnya

    Mangkuk kukusan XL untuk sup, rebusan, nasi dan lainnya

    Dengan mangkuk kukusan XL, Anda dapat menyajikan makanan lezat yang lebih beragam bagi keluarga. Mangkuk kukusan XL untuk sup, semur, nasi, dan lainnya.

    Buku resep

    Buku resep

    Buku resep dengan berbagai resep lezat.

    Aman dicuci di mesin cuci piring

    Aman dicuci di mesin cuci piring

    Komponen yang aman untuk mesin pencuci piring memudahkan pembersihan.

    Tempat penyimpanan kabel

    Tempat penyimpanan kabel

    Tempat penyimpanan kabel menjaga dapur tetap rapi dan teratur.

    Mangkuk kukus yang dapat ditumpuk

    Mangkuk kukus yang dapat ditumpuk

    Mangkuk kukus yang dapat ditumpuk menghemat ruang penyimpanan.

    Lubang air eksternal

    Lubang air eksternal

    Lubang air eksternal mengisi ulang penampung air saat digunakan.

    Fungsi Penjaga Kehangatan menjaga makanan selalu siap dihidangkan

    Fungsi Penjaga Kehangatan menjaga makanan selalu siap dihidangkan

    Fungsi Tetap-Hangat menjaga kehangatan makanan hingga disajikan.

    Indikator pembersihan kerak dan isi ulang air

    Indikator pembersihan kerak dan isi ulang air dengan sinyal.

    Timer digital

    Timer digital dengan sinyal siap dan fungsi mati otomatis.

    Bagian bawah yang dapat dilepas untuk mengukus makanan yang lebih besar

    Perlu mengukus makanan berukuran besar seperti ayam utuh, atau sajian yang terlalu besar untuk satu kompartemen pengukus? Cukup lepas sisi bawah tiap keranjang untuk mendapatkan ruang tunggal yang luas. Pengukus akan bekerja bagi Anda, mengukus secara menyeluruh dan konsisten dari atas ke bawah.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Warna
      Hitam, logam, dan merah
      Bahan
      Plastik dengan komponen baja anti karat

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220-240  V
      Panjang kabel
      100  cm
      Daya
      900  W
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Kapasitas tangki air
      1.1  l
      Kapasitas (maks)
      2,5 / 2,6 / 3,5  l

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      2,3  kg
      Dimensi produk (L x P x T)
      360 x 450 x 227  mm

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
      Lampu daya sedang hidup
      Ya
      Pegangan sentuh-dingin
      Ya
      Indikator tingkat permukaan air
      Ya
      Jumlah tingkat
      3  pcs
      Pencegah kepanasan & merebus saat kering
      Ya

    • Aksesori yang disertakan

      Rak telur
      Ya
      Mangkuk kukusan XL
      2,5  l

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