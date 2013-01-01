Bagian bawah yang dapat dilepas untuk mengukus makanan yang lebih besar

Perlu mengukus makanan berukuran besar seperti ayam utuh, atau sajian yang terlalu besar untuk satu kompartemen pengukus? Cukup lepas sisi bawah tiap keranjang untuk mendapatkan ruang tunggal yang luas. Pengukus akan bekerja bagi Anda, mengukus secara menyeluruh dan konsisten dari atas ke bawah.