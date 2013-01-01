HD9140/91
Temukan kekayaan cita rasa
Pengukus Philips dengan Penambah Cita Rasa menyajikan hidangan dengan aroma bumbu dan rempah yang luar biasa. Anda dapat membuat sup, semur, bubur, nasi favorit, dan banyak lagi dalam mangkuk kukus XL. Tekan tombol waktu pra-setel dan Anda pun siap memasak!See all benefits
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Penguat Cita Rasa yang unik pada pengukus Philips menambah aroma lezat dari bumbu dan rempah, sehingga hasil kukusan menjadi lebih bercita-rasa. Cukup masukkan bumbu dan rempah favorit ke tabung booster, dan biarkan uap bekerja. Panas dari uap akan melepaskan aroma lembut dari bumbu dan rempah tadi, yang sepenuhnya akan menambahkan cita rasa yang menggiurkan pada makanan.
Mengukus adalah seni yang sangat membutuhkan kehati-hatian, itu sebabnya Pengukus Philips memiliki beragam pengaturan waktu pra-setel yang otomatis akan menghentikan uap begitu waktu pengukusan tercapai. Ini membantu Anda memasak beraneka makanan – termasuk nasi, telur, sayur, ayam, dan ikan – memberikan hasil sempurna yang menjaga seluruh cita rasa dan vitamin pada makanan.
Dengan mangkuk kukusan XL, Anda dapat menyajikan makanan lezat yang lebih beragam bagi keluarga. Mangkuk kukusan XL untuk sup, semur, nasi, dan lainnya.
Buku resep dengan berbagai resep lezat.
Komponen yang aman untuk mesin pencuci piring memudahkan pembersihan.
Tempat penyimpanan kabel menjaga dapur tetap rapi dan teratur.
Mangkuk kukus yang dapat ditumpuk menghemat ruang penyimpanan.
Lubang air eksternal mengisi ulang penampung air saat digunakan.
Fungsi Tetap-Hangat menjaga kehangatan makanan hingga disajikan.
Indikator pembersihan kerak dan isi ulang air dengan sinyal.
Timer digital dengan sinyal siap dan fungsi mati otomatis.
Perlu mengukus makanan berukuran besar seperti ayam utuh, atau sajian yang terlalu besar untuk satu kompartemen pengukus? Cukup lepas sisi bawah tiap keranjang untuk mendapatkan ruang tunggal yang luas. Pengukus akan bekerja bagi Anda, mengukus secara menyeluruh dan konsisten dari atas ke bawah.
Spesifikasi desain
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Spesifikasi umum
Aksesori yang disertakan
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