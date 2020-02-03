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  • Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!* Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!* Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*
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    3000 Series Airfryer L

    HD9252/90

    Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*

    Berkat teknologi RapidAir, nikmati hidangan sehat yang garing di luar dan lembut di dalam. Unduh aplikasi HomeID dan temukan ratusan resep hidangan lezat setiap hari.

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    3000 Series Airfryer L

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    Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*

    Berkat teknologi RapidAir

    • Teknologi RapidAir
    • 4,1 l
    • Hitam
    Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat

    Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat

    Temukan ratusan resep hidangan menggugah selera yang lezat, sehat, dan praktis dibuat menggunakan Airfryer. Sebagian besar resep di aplikasi HomeID dipilih khusus oleh para ahli gizi untuk memasak sehari-hari.

    Resep yang disesuaikan dengan preferensi Anda

    Resep yang disesuaikan dengan preferensi Anda

    Dapatkan rekomendasi resep harian sesuai preferensi keluarga Anda. Makin sering Anda menggunakan HomeID, makin baik rekomendasi resep yang diberikan sesuai kebutuhan Anda. Dapatkan inspirasi dari juru masak lain dan ikuti orang-orang dengan selera yang serupa***.

    Fungsi Tetap hangat

    Fungsi Tetap hangat

    Nikmati hidangan kapan pun Anda siap. Tekan tombol mode Tetap hangat, dan makanan Anda akan tetap berada pada suhu ideal hingga 30 menit.

    Layar sentuh dengan 7 prasetel

    Layar sentuh dengan 7 prasetel

    Sentuh tombol dan masak. Program prasetel termasuk camilan beku, kentang goreng segar, daging, ikan, paha ayam, kue, dan bahkan sayuran panggang.

    Mudah digunakan dan dibersihkan

    Mudah digunakan dan dibersihkan

    Semua komponen lepas-pasangnya aman digunakan di mesin cuci piring. Keranjang QuickClean airfryer ini memiliki lapisan antilengket sehingga mudah dibersihkan. Dengan menggoreng tanpa minyak, rumah Anda bebas dari bau yang ditimbulkan dari metode deep frying biasa.

    Kemudahan membuat masakan rumahan.

    Kemudahan membuat masakan rumahan.

    Manfaatkan airfryer Anda untuk memasak makanan yang lebih lezat dan sehat. Gunakan berbagai fitur untuk menghemat waktu dan asah keterampilan memasak Anda untuk membuat masakan rumahan kesukaan Anda dan keluarga setiap hari.

    Hemat waktu dan energi

    Hemat waktu dan energi

    Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****

    Berdesain ramping dengan balutan warna hitam elegan.

    Berdesain ramping dengan balutan warna hitam elegan.

    Memiliki daya 800 watt, harga Philips airfryer ini juga bisa Anda dapatkan dengan terjangkau. Selain itu, hadir pula fitur unggulan lain seperti fungsi 12 in 1 yang memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, hingga memanaskan ulang makanan favorit tanpa repot.

    Ahlinya Airfryer selama 10+ tahun

    Ahlinya Airfryer selama 10+ tahun

    Tim ahli kami telah menyempurnakan teknologi Airfryer selama lebih dari 10 tahun.

    Fungsi memasak 13-in-1

    Fungsi memasak 13-in-1

    Airfryer Philips menawarkan segala fungsi: menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, memanaskan ulang, dan lainnya.

    Menggoreng sehat dengan teknologi RapidAir

    Menggoreng sehat dengan teknologi RapidAir

    Teknologi RapidAir, dengan desain bintang laut yang unik, memutar udara panas untuk menghasilkan makanan lezat yang garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa minyak tambahan.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      1.400 W
      Jumlah dalam kemasan
      1
      Produk Baterai
      Tidak

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik
      Bahan Sekunder
      Logam
      Kapasitas
      4,1 l
      Tutup transparan
      Tidak
      Antarmuka
      Digital
      Panjang kabel
      0,8 m
      Fungsi tetap hangat
      Ya
      Program
      7 prasetel
      Jumlah keranjang
      1
      Keranjang lepas-pasang
      Ya
      Pengatur waktu
      Ya
      Remote control
      Tidak
      Konektivitas internet
      Tidak
      Teknologi
      Teknologi RapidAir
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya
      Mati otomatis
      Ya
      Termostat yang dapat disesuaikan
      Ya
      Lampu daya
      Ya
      Pegangan sentuh-dingin
      Ya
      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Indikator suhu
      Ya
      Selungkup tetap dingin
      Ya
      Suhu maksimum (°C)
      200
      Aksesori Terkait 1
      Set Membakar
      Aksesori Terkait 2
      Set Memanggang Kue & Memasak
      Garansi
      2
      Satu atau dua keranjang
      Satu keranjang
      Konektivitas
      Tidak terhubung

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      360 mm
      Lebar Produk
      264 mm
      Tinggi Produk
      295 mm
      Berat Produk
      4,55 kg
      Dimensi Produk
      360x264x295 mm

    • Daya tahan

      Wadah
      >90% bahan daur ulang
      Manual
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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    • Dibandingkan kentang goreng segar yang diolah menggunakan penggoreng Philips biasa
    • *Dibandingkan kandungan lemak pada daging ayam dan babi yang diolah versus menggoreng menggunakan deep fryer dan wajan.
    • **Hanya tersedia di negara-negara dengan komunitas HomeID
    • ***Biaya listrik untuk memasak satu potong dada ayam (AF 160 °C tanpa pra-pemanasan) atau filet salmon (200 °C tanpa pra-pemanasan) dibandingkan dengan penggunaan oven kelas A. Persentase rata-rata berdasarkan pengukuran lab internal dengan produk HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, dan HD9880. Hasil bisa berbeda, tergantung produk.
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