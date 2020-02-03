HD9270/90
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Teknologi RapidAir, dengan desain bintang laut yang unik, memutar udara panas untuk menghasilkan makanan lezat yang garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa minyak tambahan.
Memiliki daya 800 watt, harga Philips airfryer ini juga bisa Anda dapatkan dengan terjangkau. Selain itu, hadir pula fitur unggulan lain seperti fungsi 12 in 1 yang memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, hingga memanaskan ulang makanan favorit tanpa repot.
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Airfryer XL Philips dirancang untuk kebutuhan keluarga Anda. Keranjang kapasitas 1,2 kg, serta panci 6,2 l, membantu Anda memasak berbagai jenis makanan. Masak hingga 5 porsi makanan sekaligus untuk dinikmati bersama keluarga dan teman.
Sentuh tombol dan masak. Program prasetel termasuk camilan beku, kentang goreng segar, daging, ikan, paha ayam, kue, dan bahkan sayuran panggang.
Nikmati hidangan kapan pun Anda siap. Tekan tombol mode Tetap hangat, dan makanan Anda akan tetap berada pada suhu ideal hingga 30 menit.
Airfryer Philips menawarkan segala fungsi: menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, memanaskan ulang, dan lainnya.
Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****
Manfaatkan airfryer Anda untuk memasak makanan yang lebih lezat dan sehat. Gunakan berbagai fitur untuk menghemat waktu dan asah keterampilan memasak Anda untuk membuat masakan rumahan kesukaan Anda dan keluarga setiap hari.
Tim ahli kami telah menyempurnakan teknologi Airfryer selama lebih dari 10 tahun.
Semua komponen lepas-pasangnya aman digunakan di mesin cuci piring. Keranjang QuickClean airfryer ini memiliki lapisan antilengket sehingga mudah dibersihkan. Dengan menggoreng tanpa minyak, rumah Anda bebas dari bau yang ditimbulkan dari metode deep frying biasa.
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Spesifikasi Umum
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