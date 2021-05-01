HD9280/90
Sehat. Lezat. Kini dilengkapi konektivitas.
Pilih dari ratusan* hidangan lezat yang direkomendasikan berdasarkan preferensi Anda. Hubungkan dengan aplikasi HomeID, pilih resep, lalu kirimkan ke Airfryer Anda. Pantau proses memasak sambil bersantai di sofa. Aplikasi akan memberitahu Anda saat masakan sudah matang!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Teknologi RapidAir, dengan desain bintang laut yang unik, memutar udara panas untuk menghasilkan makanan lezat yang garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa minyak tambahan.
Memiliki daya 800 watt, harga Philips airfryer ini juga bisa Anda dapatkan dengan terjangkau. Selain itu, hadir pula fitur unggulan lain seperti fungsi 12 in 1 yang memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, hingga memanaskan ulang makanan favorit tanpa repot.
Airfryer Philips menawarkan segala fungsi: menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, memanaskan ulang, dan lainnya.
Temukan ratusan* resep hidangan menggugah selera yang lezat, sehat, dan mudah dibuat menggunakan Airfryer. Sebagian besar resep di aplikasi HomeID dipilih khusus oleh para ahli gizi untuk memasak sehari-hari.
Temukan ratusan* resep hidangan lezat yang dapat Anda masak menggunakan Airfryer yang dihubungkan dengan aplikasi HomeID. Makin sering Anda menggunakan HomeID, makin banyak rekomendasi personal yang Anda dapatkan. Unduh aplikasi HomeID dari Google Play Store atau Apple Store, lalu hubungkan dengan Airfryer Anda.
Asah keahlian memasak Anda dan cobalah memasak aneka hidangan yang lezat dan sehat. Aplikasi HomeID akan memandu Anda langkah demi langkah sehingga Anda dapat membuat sendiri hidangan yang digemari oleh Anda dan keluarga setiap hari.
Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****
Pilih resep, kirim ke Airfryer, dan pantau proses masakan Anda – dari sofa Anda yang nyaman. Saat makanan sudah matang, Anda akan menerima pemberitahuan.
Nikmati hidangan kapan pun Anda siap. Tekan tombol mode Tetap hangat, dan makanan Anda akan tetap berada pada suhu ideal hingga 30 menit.
Kontrol suara diaktifkan, kompatibel dengan Amazon Alexa.
Sentuh tombol dan masak. Program prasetel termasuk camilan beku, kentang goreng segar, daging, ikan, paha ayam, kue, dan bahkan sayuran panggang.
Semua komponen lepas-pasangnya aman digunakan di mesin cuci piring. Keranjang QuickClean airfryer ini memiliki lapisan antilengket sehingga mudah dibersihkan. Dengan menggoreng tanpa minyak, rumah Anda bebas dari bau yang ditimbulkan dari metode deep frying biasa.
Airfryer XL Philips dirancang untuk kebutuhan keluarga Anda. Keranjang kapasitas 1,2 kg, serta panci 6,2 l, membantu Anda memasak berbagai jenis makanan. Masak hingga 5 porsi makanan sekaligus untuk dinikmati bersama keluarga dan teman.
Negara Asal
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi Umum
Berat dan Dimensi
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.