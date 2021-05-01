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  • Sehat. Lezat. Kini dilengkapi konektivitas. Sehat. Lezat. Kini dilengkapi konektivitas. Sehat. Lezat. Kini dilengkapi konektivitas.

    Connected Seri 5000 Airfryer 5000 Series XL

    HD9280/90

    Sehat. Lezat. Kini dilengkapi konektivitas.

    Pilih dari ratusan* hidangan lezat yang direkomendasikan berdasarkan preferensi Anda. Hubungkan dengan aplikasi HomeID, pilih resep, lalu kirimkan ke Airfryer Anda. Pantau proses memasak sambil bersantai di sofa. Aplikasi akan memberitahu Anda saat masakan sudah matang!

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    Connected Seri 5000 Airfryer 5000 Series XL

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    Sehat. Lezat. Kini dilengkapi konektivitas.

    Hubungkan dengan HomeID dan dapatkan pengalaman memasak terbaik

    • Teknologi RapidAir
    • 1,2 Kg, 6,2 L
    • Hitam
    • Connected
    Menggoreng sehat dengan teknologi RapidAir

    Menggoreng sehat dengan teknologi RapidAir

    Teknologi RapidAir, dengan desain bintang laut yang unik, memutar udara panas untuk menghasilkan makanan lezat yang garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa minyak tambahan.

    Berdesain ramping dengan balutan warna hitam elegan.

    Berdesain ramping dengan balutan warna hitam elegan.

    Memiliki daya 800 watt, harga Philips airfryer ini juga bisa Anda dapatkan dengan terjangkau. Selain itu, hadir pula fitur unggulan lain seperti fungsi 12 in 1 yang memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, hingga memanaskan ulang makanan favorit tanpa repot.

    Fungsi memasak 13-in-1

    Fungsi memasak 13-in-1

    Airfryer Philips menawarkan segala fungsi: menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, memanaskan ulang, dan lainnya.

    Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat setiap hari

    Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat setiap hari

    Temukan ratusan* resep hidangan menggugah selera yang lezat, sehat, dan mudah dibuat menggunakan Airfryer. Sebagian besar resep di aplikasi HomeID dipilih khusus oleh para ahli gizi untuk memasak sehari-hari.

    Inspirasi harian untuk resep-resep baru sesuai selera Anda

    Inspirasi harian untuk resep-resep baru sesuai selera Anda

    Temukan ratusan* resep hidangan lezat yang dapat Anda masak menggunakan Airfryer yang dihubungkan dengan aplikasi HomeID. Makin sering Anda menggunakan HomeID, makin banyak rekomendasi personal yang Anda dapatkan. Unduh aplikasi HomeID dari Google Play Store atau Apple Store, lalu hubungkan dengan Airfryer Anda.

    Panduan langkah demi langkah untuk resep yang lebih detail

    Panduan langkah demi langkah untuk resep yang lebih detail

    Asah keahlian memasak Anda dan cobalah memasak aneka hidangan yang lezat dan sehat. Aplikasi HomeID akan memandu Anda langkah demi langkah sehingga Anda dapat membuat sendiri hidangan yang digemari oleh Anda dan keluarga setiap hari.

    Hemat waktu dan energi

    Hemat waktu dan energi

    Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****

    Pantau proses memasak dari ponsel atau tablet Anda

    Pilih resep, kirim ke Airfryer, dan pantau proses masakan Anda – dari sofa Anda yang nyaman. Saat makanan sudah matang, Anda akan menerima pemberitahuan.

    Fungsi Tetap hangat

    Nikmati hidangan kapan pun Anda siap. Tekan tombol mode Tetap hangat, dan makanan Anda akan tetap berada pada suhu ideal hingga 30 menit.

    Kompatibel dengan Amazon Alexa

    Kontrol suara diaktifkan, kompatibel dengan Amazon Alexa.

    Layar sentuh dengan 7 prasetel

    Sentuh tombol dan masak. Program prasetel termasuk camilan beku, kentang goreng segar, daging, ikan, paha ayam, kue, dan bahkan sayuran panggang.

    Mudah digunakan dan dibersihkan

    Semua komponen lepas-pasangnya aman digunakan di mesin cuci piring. Keranjang QuickClean airfryer ini memiliki lapisan antilengket sehingga mudah dibersihkan. Dengan menggoreng tanpa minyak, rumah Anda bebas dari bau yang ditimbulkan dari metode deep frying biasa.

    Ukuran XL. Untuk seluruh keluarga

    Airfryer XL Philips dirancang untuk kebutuhan keluarga Anda. Keranjang kapasitas 1,2 kg, serta panci 6,2 l, membantu Anda memasak berbagai jenis makanan. Masak hingga 5 porsi makanan sekaligus untuk dinikmati bersama keluarga dan teman.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      2.000 W

    • Spesifikasi Umum

      Antarmuka
      Digital
      Panjang kabel
      0,8 m
      Program
      7 prasetel
      Teknologi
      Teknologi RapidAir
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya
      Mati otomatis
      Ya
      Termostat yang dapat disesuaikan
      Ya
      Lampu daya
      Ya
      Pegangan sentuh-dingin
      Ya
      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Indikator suhu
      Ya
      Satu atau dua keranjang
      Satu keranjang
      Konektivitas
      Connected

    • Berat dan Dimensi

      Berat Produk
      5,55 kg
      Dimensi Produk
      403x315x307 mm

    Badge-D2C

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    • Jumlah resep dapat berbeda per negara
    • *Dibandingkan kandungan lemak pada daging ayam dan babi yang diolah versus menggoreng menggunakan deep fat fryer dan wajan.
    • **Dibandingkan dengan kentang goreng segar yang diolah menggunakan penggoreng Philips konvensional
    • ***Persentase rata-rata berdasarkan pengukuran lab internal dengan produk HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.
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