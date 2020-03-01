Teknologi Pembuangan Lemak memisahkan dan membuang lemak berlebih

Nikmati makanan yang lebih sehat karena lemak pada makanan yang lebih sedikit. Philips Airfryer adalah satu-satunya Airfryer dengan Teknologi Pembuangan Lemak yang memisahkan dan membuang lemak berlebih. Nikmati makanan lezat yang renyah di luar dan lembut di dalam dengan rasa maksimal dan lemak minimal.