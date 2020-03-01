Cari istilah

ID
EN
  • Rasa maksimal, lemak minimal Rasa maksimal, lemak minimal Rasa maksimal, lemak minimal

    Premium Airfryer

    HD9723/10

    Rasa maksimal, lemak minimal

    Philips Airfryer menggunakan udara panas untuk menggoreng makanan favorit dengan sedikit atau tanpa minyak tambahan. Teknologi Fat Removal baru dirancang untuk menyerap dan menangkap lemak dari makanan, menjadikannya cara yang paling sehat untuk menggoreng bagi Anda dan keluarga.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Premium Airfryer

    Produk serupa

    See all Airfryer

    Rasa maksimal, lemak minimal

    Renyah, mengurangi lemak dibandingkan cara menggoreng lain*

    • Teknologi Pembuangan Lemak
    • Rapid Air Technology
    • Hitam, 0,8 kg
    1,5 kali lebih cepat daripada oven*

    1,5 kali lebih cepat daripada oven*

    Memasak lebih cepat dan mudah dari sebelumnya dengan Philips Airfryer. Berkat teknologi panas instan dan teknologi Rapid Airflow, makanan Anda akan dimasak 1,5 kali lebih cepat dibandingkan menggunakan oven. AirFryer juga tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu. Cukup nyalakan dan mulailah memasak.

    Goreng. Panggang. Bakar. Dan bahkan memanaskan.

    Goreng. Panggang. Bakar. Dan bahkan memanaskan.

    Anda dapat membuat ratusan hidangan menggunakan Airfryer. Goreng, panggang, bakar, dan bahkan memanaskan makanan secara merata. Setiap gigitan akan terasa lezat berkat aliran udara Philips dan desain bintang lautnya. Makanan matang merata di semua sisi untuk hidangan yang sempurna setiap saat.

    Teknologi Pembuangan Lemak memisahkan dan membuang lemak berlebih

    Teknologi Pembuangan Lemak memisahkan dan membuang lemak berlebih

    Nikmati makanan yang lebih sehat karena lemak pada makanan yang lebih sedikit. Philips Airfryer adalah satu-satunya Airfryer dengan Teknologi Pembuangan Lemak yang memisahkan dan membuang lemak berlebih. Nikmati makanan lezat yang renyah di luar dan lembut di dalam dengan rasa maksimal dan lemak minimal.

    Goreng dengan sedikit atau tanpa minyak

    Goreng dengan sedikit atau tanpa minyak

    Airfryer menggunakan udara panas untuk memasak makanan favorit dengan sedikit atau tanpa minyak tambahan, sehingga Anda dapat menggoreng dengan lemak hingga 90% lebih sedikit*. Nikmati hasil rasa renyah dan lezat seperti deep fry, dengan sedikit lemak.

    Ratusan resep di dalam aplikasi dan buku resep gratis disertakan

    Ratusan resep di dalam aplikasi dan buku resep gratis disertakan

    Dari camilan sehat hingga hidangan keluarga lengkap, buku resep gratis kami memiliki lebih dari 30 ide lezat dan petunjuk yang mudah diikuti dari chef profesional. Aplikasi Philips Airfryer kami penuh dengan tips, tutorial dan resep yang mudah diikuti.

    QuickClean dan semua komponen lepas-pasang aman untuk mesin pencuci piring

    QuickClean dan semua komponen lepas-pasang aman untuk mesin pencuci piring

    Pembersihan cepat dan mudah berkat keranjang Airfryer QuickClean dengan sisipan saringan anti-lengket yang dapat dilepas. Wadah dan laci lepas-pasang dengan lapisan anti-lengket juga aman dicuci di mesin cuci piring sehingga praktis dibersihkan.

    Teknologi Rapid Air untuk hasil yang lebih renyah dan lezat

    Teknologi Rapid Air untuk hasil yang lebih renyah dan lezat

    Teknologi Rapid Air dari Philips menghasilkan aliran udara 7x lebih cepat untuk hasil renyah yang lezat*. Nikmati kudapan dan makanan yang lebih sehat dan lezat, renyah sempurna, namun lembut di dalam

    Airfryer terkecil kami mampu memproses kentang goreng seberat 0,8 kg

    Airfryer terkecil kami mampu memproses kentang goreng seberat 0,8 kg

    Airfryer tidak memerlukan banyak ruang. Philips Airfryer yang baru 20%* lebih kecil – tetapi mampu memasak jumlah makanan yang sama seperti biasanya: 0,8 kg kentang goreng (hingga 4 porsi). Praktis ditempatkan di meja dapur dan mudah digunakan setiap hari.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Termasuk
      • Wajan pemanggang
      • Buku resep

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220-230  V
      Daya
      1300-1500  W
      Panjang kabel
      0,8  m
      Kapasitas keranjang
      0,8  kg
      Kapasitas keranjang
      0,8 kg kentang goreng
      Teknologi Pembuangan Lemak
      Ya
      Langsung menyala/tanpa pemanasan
      Ya
      Antarmuka
      Analog
      Tombol Keep warm
      Tidak
      Program
      Tidak
      Simpan setelan memasak Anda
      Tidak

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      266 x 292 x 276  mm
      Berat produk
      5,3  kg

    • Spesifikasi umum

      Penyimpanan kabel
      Ya
      Penyimpanan kabel terintegrasi
      Ya
      Lampu daya sedang hidup
      Ya
      Mati otomatis
      Ya
      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Kontrol suhu
      80–200 °C
      Eksterior dinding yang dingin
      Ya
      Fitur produk
      • Mati otomatis
      • Eksterior dinding yang dingin
      • Penyimpanan kabel
      • Aman di mesin cuci piring
      • Sakelar daya
      • Sinyal siap
      • Kontrol suhu
      • Lampu daya sedang hidup
      • QuickClean
      • Panas Cepat Tingkat Lanjut
      • Kaki antiselip
      • Rapid Air yang Dipatenkan
      • Kontrol waktu
      Sinyal siap
      Ya
      Teknologi
      Teknologi Twin TurboStar
      Sakelar daya
      Ya
      Kontrol waktu
      Sampai 30 menit
      QuickClean
      Ya

    • Penyelesaian

      Bahan bodi utama
      Plastik

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Aksesori yang disertakan

      Rapid Air yang Dipatenkan
      Y
      Wajan pemanggang
      Ya

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • *Dibandingkan dengan kentang goreng dan paha bawah ayam dalam oven konvensional
    • * Dibandingkan kentang goreng segar yang dimasak dengan penggoreng Philips biasa
    • *Dibandingkan menggunakan kandungan lemak pada daging ayam dan babi dan menggoreng menggunakan deep fryer dan wajan
    • *Rapid Air Technology meningkatkan kecepatan aliran udara dalam keranjang hingga 7 kali, dibandingkan dengan kecepatan aliran udara dalam Philips Viva Airfryer dengan alas yang rata
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.