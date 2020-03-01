HD9723/10
Rasa maksimal, lemak minimal
Philips Airfryer menggunakan udara panas untuk menggoreng makanan favorit dengan sedikit atau tanpa minyak tambahan. Teknologi Fat Removal baru dirancang untuk menyerap dan menangkap lemak dari makanan, menjadikannya cara yang paling sehat untuk menggoreng bagi Anda dan keluarga.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Memasak lebih cepat dan mudah dari sebelumnya dengan Philips Airfryer. Berkat teknologi panas instan dan teknologi Rapid Airflow, makanan Anda akan dimasak 1,5 kali lebih cepat dibandingkan menggunakan oven. AirFryer juga tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu. Cukup nyalakan dan mulailah memasak.
Anda dapat membuat ratusan hidangan menggunakan Airfryer. Goreng, panggang, bakar, dan bahkan memanaskan makanan secara merata. Setiap gigitan akan terasa lezat berkat aliran udara Philips dan desain bintang lautnya. Makanan matang merata di semua sisi untuk hidangan yang sempurna setiap saat.
Nikmati makanan yang lebih sehat karena lemak pada makanan yang lebih sedikit. Philips Airfryer adalah satu-satunya Airfryer dengan Teknologi Pembuangan Lemak yang memisahkan dan membuang lemak berlebih. Nikmati makanan lezat yang renyah di luar dan lembut di dalam dengan rasa maksimal dan lemak minimal.
Airfryer menggunakan udara panas untuk memasak makanan favorit dengan sedikit atau tanpa minyak tambahan, sehingga Anda dapat menggoreng dengan lemak hingga 90% lebih sedikit*. Nikmati hasil rasa renyah dan lezat seperti deep fry, dengan sedikit lemak.
Dari camilan sehat hingga hidangan keluarga lengkap, buku resep gratis kami memiliki lebih dari 30 ide lezat dan petunjuk yang mudah diikuti dari chef profesional. Aplikasi Philips Airfryer kami penuh dengan tips, tutorial dan resep yang mudah diikuti.
Pembersihan cepat dan mudah berkat keranjang Airfryer QuickClean dengan sisipan saringan anti-lengket yang dapat dilepas. Wadah dan laci lepas-pasang dengan lapisan anti-lengket juga aman dicuci di mesin cuci piring sehingga praktis dibersihkan.
Teknologi Rapid Air dari Philips menghasilkan aliran udara 7x lebih cepat untuk hasil renyah yang lezat*. Nikmati kudapan dan makanan yang lebih sehat dan lezat, renyah sempurna, namun lembut di dalam
Airfryer tidak memerlukan banyak ruang. Philips Airfryer yang baru 20%* lebih kecil – tetapi mampu memasak jumlah makanan yang sama seperti biasanya: 0,8 kg kentang goreng (hingga 4 porsi). Praktis ditempatkan di meja dapur dan mudah digunakan setiap hari.
Aksesori
Spesifikasi teknis
Desain
Berat dan dimensi
Spesifikasi umum
Penyelesaian
Servis
Aksesori yang disertakan
Keramahan lingkungan
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