Pengaturan "Simpan setelan favorit Anda" yang praktis

Simpan setelan favorit untuk memasak makanan dengan hasil yang sama sesuai keinginan setiap saat. Cukup dengan sekali menyentuh tombol, mode favorit akan segera memasak makanan Anda dengan waktu dan suhu yang sama seperti yang sudah Anda tentukan. Semua sajina akan selalu sempurna, mulai dari sarapan hangat yang lezat hingga resep keluarga favorit.