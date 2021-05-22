HD9860/90
Rasa maksimal, lemak minimal. Praktis.
Philips Airfryer XXL yang baru tak hanya andal, tetapi juga cerdas. Berkat Smart Sensing Technology, produk ini merupakan satu-satunya Airfryer yang mampu mengatur suhu dan waktu secara otomatis untuk hasil masakan yang sempurna. Cukup pilih setelan yang diinginkan dan nikmati setiap gigitan!See all benefits
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Anda kini dapat menyantap makanan yang lebih sehat dan menghilangkan lemak berlebih pada makanan. Philips XXL Airfryer dilengkapi Teknologi Pembuangan Lemak yang mampu memisahkan dan menghilangkan lemak berlebih. Nikmati ayam panggang dengan kulit renyah, daging lembut, dan lemak jenuh 50% lebih sedikit****.
Nikmati masakan goreng yang lebih sehat, renyah di luar dan lembut di dalam, dengan lemak hingga 90% lebih sedikit*. Philips Airfryer XXL menggunakan udara panas (bukan minyak) untuk menggoreng makanan dengan sedikit atau tanpa minyak. Philips Rapid Air menghasilkan aliran udara 7x lebih cepat sehingga makanan lebih renyah** dan lezat.
Airfryer XXL bisa digunakan untuk memasak ratusan hidangan, mulai dari menggoreng, memanggang, membakar, atau sekadar memanaskan makanan. Kelezatan akan terasa di setiap gigitan berkat aliran udara Philips dan desainnya yang terinspirasi bintang laut. Masakan akan matang merata di semua sisi untuk hidangan yang sempurna setiap saat.
Program Smart Chef dirancang agar dapat memasak dengan cerdas untuk Anda. Hanya dengan satu sentuhan tombol, Airfryer XXL dapat digunakan untuk memasak kentang segar atau beku, paha ayam sampai ayam utuh, hingga ikan.
Memasak menggunakan Airfryer jadi makin jago dengan HomeID dan Philips Airfryer XXL. Temukan ratusan resep menggugah selera dan cobalah berbagai hidangan baru dan lezat.
Simpan setelan favorit untuk memasak makanan dengan hasil yang sama sesuai keinginan setiap saat. Cukup dengan sekali menyentuh tombol, mode favorit akan segera memasak makanan Anda dengan waktu dan suhu yang sama seperti yang sudah Anda tentukan. Semua sajina akan selalu sempurna, mulai dari sarapan hangat yang lezat hingga resep keluarga favorit.
Ya, Anda dapat memasak makanan untuk seluruh anggota keluarga dengan Airfryer XXL baru. Dengan kapasitas besar, makanan berukuran besar jadi lebih mudah dimasak. Anda dapat memasak ayam utuh atau bahkan hingga 1,4 kg kentang goreng untuk sekeluarga atau teman-teman. Dengan wadah berkapasitas 7,3 L, Anda bisa masak hingga enam porsi makan.
Airfryer ini mudah dan cepat dibersihkan berkat wadah QuickClean dan kasa antilengket yang dapat dilepas. Semua komponen lepas-pasang dapat dibersihkan menggunakan mesin pencuci piring agar praktis.
Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****
Dengan mode Tetap hangat yang praktis, Anda tak perlu buru-buru makan begitu makanan matang. Mode ini akan menjaga makanan tetap hangat pada suhu ideal hingga 30 menit.
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