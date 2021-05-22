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  • Rasa maksimal, lemak minimal. Praktis. Rasa maksimal, lemak minimal. Praktis. Rasa maksimal, lemak minimal. Praktis.
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    Premium Airfryer XXL

    HD9860/90

    Rasa maksimal, lemak minimal. Praktis.

    Philips Airfryer XXL yang baru tak hanya andal, tetapi juga cerdas. Berkat Smart Sensing Technology, produk ini merupakan satu-satunya Airfryer yang mampu mengatur suhu dan waktu secara otomatis untuk hasil masakan yang sempurna. Cukup pilih setelan yang diinginkan dan nikmati setiap gigitan!

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    Premium Airfryer XXL

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    Rasa maksimal, lemak minimal. Praktis.

    Hasil akhir yang sempurna dengan satu sentuhan tombol

    • Teknologi Smart Sensing
    • Teknologi Pembuangan Lemak
    • Teknologi Rapid Air
    • Hitam, tembaga, 1,4 kg
    Teknologi Pembuangan Lemak memisahkan dan membuang lemak berlebih

    Teknologi Pembuangan Lemak memisahkan dan membuang lemak berlebih

    Anda kini dapat menyantap makanan yang lebih sehat dan menghilangkan lemak berlebih pada makanan. Philips XXL Airfryer dilengkapi Teknologi Pembuangan Lemak yang mampu memisahkan dan menghilangkan lemak berlebih. Nikmati ayam panggang dengan kulit renyah, daging lembut, dan lemak jenuh 50% lebih sedikit****.

    Airfryer unggulan dengan aliran udara 7 kali lebih cepat*

    Airfryer unggulan dengan aliran udara 7 kali lebih cepat*

    Nikmati masakan goreng yang lebih sehat, renyah di luar dan lembut di dalam, dengan lemak hingga 90% lebih sedikit*. Philips Airfryer XXL menggunakan udara panas (bukan minyak) untuk menggoreng makanan dengan sedikit atau tanpa minyak. Philips Rapid Air menghasilkan aliran udara 7x lebih cepat sehingga makanan lebih renyah** dan lezat.

    Serbaguna: Goreng. Panggang. Bakar. Atau sekadar memanaskan!

    Serbaguna: Goreng. Panggang. Bakar. Atau sekadar memanaskan!

    Airfryer XXL bisa digunakan untuk memasak ratusan hidangan, mulai dari menggoreng, memanggang, membakar, atau sekadar memanaskan makanan. Kelezatan akan terasa di setiap gigitan berkat aliran udara Philips dan desainnya yang terinspirasi bintang laut. Masakan akan matang merata di semua sisi untuk hidangan yang sempurna setiap saat.

    Program Smart Chef untuk hidangan populer

    Program Smart Chef untuk hidangan populer

    Program Smart Chef dirancang agar dapat memasak dengan cerdas untuk Anda. Hanya dengan satu sentuhan tombol, Airfryer XXL dapat digunakan untuk memasak kentang segar atau beku, paha ayam sampai ayam utuh, hingga ikan.

    Satu aplikasi, ratusan resep

    Satu aplikasi, ratusan resep

    Memasak menggunakan Airfryer jadi makin jago dengan HomeID dan Philips Airfryer XXL. Temukan ratusan resep menggugah selera dan cobalah berbagai hidangan baru dan lezat.

    Pengaturan "Simpan setelan favorit Anda" yang praktis

    Pengaturan "Simpan setelan favorit Anda" yang praktis

    Simpan setelan favorit untuk memasak makanan dengan hasil yang sama sesuai keinginan setiap saat. Cukup dengan sekali menyentuh tombol, mode favorit akan segera memasak makanan Anda dengan waktu dan suhu yang sama seperti yang sudah Anda tentukan. Semua sajina akan selalu sempurna, mulai dari sarapan hangat yang lezat hingga resep keluarga favorit.

    Kapasitas XXL untuk memasak ayam utuh atau 1,4 kg kentang goreng

    Kapasitas XXL untuk memasak ayam utuh atau 1,4 kg kentang goreng

    Ya, Anda dapat memasak makanan untuk seluruh anggota keluarga dengan Airfryer XXL baru. Dengan kapasitas besar, makanan berukuran besar jadi lebih mudah dimasak. Anda dapat memasak ayam utuh atau bahkan hingga 1,4 kg kentang goreng untuk sekeluarga atau teman-teman. Dengan wadah berkapasitas 7,3 L, Anda bisa masak hingga enam porsi makan.

    QuickClean dan aman pencuci piring untuk semua komponen lepas-pasang

    QuickClean dan aman pencuci piring untuk semua komponen lepas-pasang

    Airfryer ini mudah dan cepat dibersihkan berkat wadah QuickClean dan kasa antilengket yang dapat dilepas. Semua komponen lepas-pasang dapat dibersihkan menggunakan mesin pencuci piring agar praktis.

    Hemat waktu dan energi

    Hemat waktu dan energi

    Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****

    Mode Tetap hangat yang praktis

    Mode Tetap hangat yang praktis

    Dengan mode Tetap hangat yang praktis, Anda tak perlu buru-buru makan begitu makanan matang. Mode ini akan menjaga makanan tetap hangat pada suhu ideal hingga 30 menit.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      2.200–2.225 W
      Tegangan
      220–240 V
      Frekuensi
      50/60 Hz

    • Spesifikasi Umum

      Tahan panas
      Ya
      Panjang kabel
      0,8 m
      Fungsi tetap hangat
      30 menit
      Satu atau dua keranjang
      Satu keranjang
      Konektivitas
      Tidak terhubung

    • Berat dan Dimensi

      Berat Produk
      7,99 kg
      Dimensi Produk
      433,10x321,60x315,70 mm

    Badge-D2C

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    • Dibandingkan kentang goreng segar yang diolah menggunakan penggoreng Philips biasa
    • *Teknologi Rapid Air meningkatkan kecepatan aliran udara di dalam keranjang hingga 7 kali, dibandingkan dengan kecepatan aliran udara di Philips Viva Airfryer dengan alas yang rata
    • **Menghilangkan lemak dari 3 paha ayam mentah yang dimasak pada suhu 180°C selama 24 menit
    • ***Biaya listrik untuk memasak satu potong dada ayam (AF 160 °C tanpa pra-pemanasan) atau filet salmon (200 °C tanpa pra-pemanasan) dibandingkan dengan penggunaan oven kelas A. Persentase rata-rata berdasarkan pengukuran lab internal dengan produk HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, dan HD9880. Hasil bisa berbeda, tergantung produk.
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