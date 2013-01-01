HP3616
Meredakan nyeri otot
Kehangatan terfokus dan meresap ke dalam dari lampu inframerahSee all benefits
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Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.
Posisi lampu inframerah ini dapat diatur dengan mudah hingga 40 derajat ke belakang.
Sakelar on/off berada di belakang lampu inframerah, sehingga steker tidak perlu dicabut seusai perawatan.
Lampu inframerah ini memiliki tempat menyimpan kabel di belakangnya. Cukup gulung kabel mengelilingi tempat penyimpanan dan alat bisa kembali disimpan dengan mudah.
Mudah disimpan
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Data logistik
Pengaman
Mudah digunakan
Peralatan medis
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