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  • Meredakan nyeri otot Meredakan nyeri otot Meredakan nyeri otot

    Lampu inframerah InfraPhil

    HP3616

    Meredakan nyeri otot

    Kehangatan terfokus dan meresap ke dalam dari lampu inframerah

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    Lampu inframerah InfraPhil

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    See all Lampu infra merah

    Meredakan nyeri otot

    Kehangatan inframerah terfokus dan meresap ke dalam

    • 150W
    Kehangatan Inframerah yang meresap ke dalam

    Kehangatan Inframerah yang meresap ke dalam

    Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.

    Sudut dapat diubah

    Sudut dapat diubah

    Posisi lampu inframerah ini dapat diatur dengan mudah hingga 40 derajat ke belakang.

    Sakelar on/off

    Sakelar on/off

    Sakelar on/off berada di belakang lampu inframerah, sehingga steker tidak perlu dicabut seusai perawatan.

    Tempat penyimpanan kabel

    Tempat penyimpanan kabel

    Lampu inframerah ini memiliki tempat menyimpan kabel di belakangnya. Cukup gulung kabel mengelilingi tempat penyimpanan dan alat bisa kembali disimpan dengan mudah.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah disimpan

      Tempat penyimpanan kabel
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220/230 atau 240/250 V  volt
      Daya
      150  W
      Panjang kabel
      180  m
      Penyekat
      Kelas II (isolasi ganda)
      Frekuensi
      50  Hz
      Jenis lampu
      PAR 38E, 150 W + cincin prismatik agar lebih terfokus
      Masa pakai lampu
      750 sesi per 10 menit

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk
      22,0 x 13,0 x 18,5 (T x L x P)  cm
      Berat produk
      1  kg
      Dimensi F-box
      24,0 x 28,8 x 62,4 (T x L x P)  cm
      Berat F-box
      1  kg
      Jumlah F-box dalam A-box
      6  pcs
      Berat A-box
      6,4  kg
      Jml. pada palet Euro
      192  pcs
      Dimensi F-box
      22,5 x 14,0 x 20,4 (T x L x P)  cm

    • Data logistik

      Kode CTV
      884361601000
      Negara asal
      Jerman

    • Pengaman

      Bersertifikasi IEC
      Sesuai dengan IEC 60335

    • Mudah digunakan

      Dapat disesuaikan
      0-40 derajat (ke belakang)
      Sakelar on/off
      Y

    • Peralatan medis

      Aturan Perangkat Medis
      • 2007/47/EC
      • MDD 93/42/EEC

    Badge-D2C

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