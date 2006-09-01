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  • Pereda nyeri yang efektif Pereda nyeri yang efektif Pereda nyeri yang efektif

    Lampu inframerah InfraCare

    HP3641

    Pereda nyeri yang efektif

    Philips InfraCare meredakan nyeri pada otot dan persendian dengan efektif. Dengan kehangatan inframerah 650 W yang sangat nyaman, meresap ke dalam kulit, merangsang peredaran darah, dan memberikan kelegaan pada separuh area tubuh dengan luas 60x40 cm.

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    Lampu inframerah InfraCare

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    Pereda nyeri yang efektif

    Kehangatan inframerah yang meresap ke dalam

    • 650 W
    • Perawatan separuh badan
    • Tinggi 63,5cm
    Lampu halogen inframerah 650 Watt

    Lampu halogen inframerah 650 Watt

    Philips InfraCare HP 3643 telah dioptimalkan untuk meredakan nyeri secara efektif di area seluas 60 x 40 cm, seperti seluruh punggung, kedua pundak dan leher atau paha. InfraCare menghadirkan teknologi lampu halogen inframerah yang inovatif. Optik khusus, filter, dan lampu halogen kuat berdaya 650 Watt dioptimalkan, memberikan perawatan separuh badan (60 x 40cm), dan kehangatan yang lebih nyaman, karena kehangatan inframerah terbagi lebih merata pada area perawatan.

    Sudut yang bisa disesuaikan dengan rotasi

    Sudut yang bisa disesuaikan dengan rotasi

    InfraCare HP 3643 mudah digunakan untuk perawatan separuh badan dan untuk berbagai situasi (mis. berbaring di atas ranjang atau sofa) karena memiliki fleksibilitas maksimal. Di samping tinggi yang bisa disesuaikan, wadah lampu bisa diposisikan dengan mudah untuk merawat bagian tubuh yang tepat secara optimal, dengan menggerakkan wadah lampu ke posisi horizontal atau vertikal (kiri/kanan 90 derajat) dan dengan memiringkannya ke atas atau bawah (45 derajat).

    Kehangatan infra merah meresap ke dalam

    Kehangatan infra merah meresap ke dalam

    Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.

    Spesifikasi Teknis

    • Perawatan separuh badan

      Area pengobatan
      60x40  cm
      Lampu halogen inframerah
      650  W

    • Pereda nyeri yang efektif

      Kehangatan yang meresap ke dalam
      Y

    • Kontrol pengobatan

      Timer digital
      dengan mati otomatis
      Dimmer dengan 3 pengaturan kehangatan
      Y
      Fungsi Pause (Jeda)
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      300  m
      Voltase
      230  volt
      Daya
      650  W
      Penyekat
      Kelas II (isolasi ganda)
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Masa pakai lampu
      500  jam

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      5,5  kg
      Dimensi produk
      29,0x63,5x29,0 (LxTxD)  cm
      Jml. pada palet Euro
      18  pcs
      Dimensi F-box (=A-box)
      33,9x80,0x36,5 (LxTxD)  cm
      Berat F-box (=A-box)
      6,5  kg

    • Data logistik

      Kode CTV
      884364101000
      Negara asal
      Jerman

    • Pengaman

      Bersertifikasi IEC
      Sesuai IEC 60601 dan 60335

    • Mudah digunakan

      2 pegangan
      untuk pengangkutan dan pengaturan posisi yang mudah
      Sakelar on/off
      Y
      Antarmuka pengguna digital
      untuk umpan balik tentang waktu dan intensitas kehangatan
      Tinggi dapat diubah
      45-80  cm
      Wadah lampu yang mudah diposisikan (kiri/kanan)
      90
      Wadah lampu yang mudah diposisikan (atas/bawah)
      45

    • Peralatan medis

      Aturan Perangkat Medis
      • 2007/47/EC
      • MDD 93/42/EEC

    Badge-D2C

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