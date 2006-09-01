Sudut yang bisa disesuaikan dengan rotasi

InfraCare HP 3643 mudah digunakan untuk perawatan separuh badan dan untuk berbagai situasi (mis. berbaring di atas ranjang atau sofa) karena memiliki fleksibilitas maksimal. Di samping tinggi yang bisa disesuaikan, wadah lampu bisa diposisikan dengan mudah untuk merawat bagian tubuh yang tepat secara optimal, dengan menggerakkan wadah lampu ke posisi horizontal atau vertikal (kiri/kanan 90 derajat) dan dengan memiringkannya ke atas atau bawah (45 derajat).