HP3641
Pereda nyeri yang efektif
Philips InfraCare meredakan nyeri pada otot dan persendian dengan efektif. Dengan kehangatan inframerah 650 W yang sangat nyaman, meresap ke dalam kulit, merangsang peredaran darah, dan memberikan kelegaan pada separuh area tubuh dengan luas 60x40 cm.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips InfraCare HP 3643 telah dioptimalkan untuk meredakan nyeri secara efektif di area seluas 60 x 40 cm, seperti seluruh punggung, kedua pundak dan leher atau paha. InfraCare menghadirkan teknologi lampu halogen inframerah yang inovatif. Optik khusus, filter, dan lampu halogen kuat berdaya 650 Watt dioptimalkan, memberikan perawatan separuh badan (60 x 40cm), dan kehangatan yang lebih nyaman, karena kehangatan inframerah terbagi lebih merata pada area perawatan.
InfraCare HP 3643 mudah digunakan untuk perawatan separuh badan dan untuk berbagai situasi (mis. berbaring di atas ranjang atau sofa) karena memiliki fleksibilitas maksimal. Di samping tinggi yang bisa disesuaikan, wadah lampu bisa diposisikan dengan mudah untuk merawat bagian tubuh yang tepat secara optimal, dengan menggerakkan wadah lampu ke posisi horizontal atau vertikal (kiri/kanan 90 derajat) dan dengan memiringkannya ke atas atau bawah (45 derajat).
Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.
Perawatan separuh badan
Pereda nyeri yang efektif
Kontrol pengobatan
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Data logistik
Pengaman
Mudah digunakan
Peralatan medis
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.