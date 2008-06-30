HP4698/10
Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan
Ingin menghitung cara untuk mendapatkan gaya yang luar biasa? SalonMultistylist 10 in 1 memiliki sepuluh alat tambahan keramik yang serbaguna. Sempurna untuk menata semua gaya yang Anda inginkan…dan banyak lagi.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.
Setiap gaya rambut yang Anda bayangkan bisa diwujudkan dengan alat penata rambut yang serbaguna ini. Kreasikan sesuka Anda!
Sambungan ini bisa dipasang dengan mudah pada penjepit untuk menciptakan volume tambahan dan penataan rambut berombak yang indah.
Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.
Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.
Beberapa pelurus dan pengeriting rambut sudah dilengkapi dengan fitur mati otomatis. Fitur ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi Anda. Jika dibiarkan menyala, perangkat akan mati secara otomatis setelah 60 menit.
Tidak pernah semudah ini, cukup ikuti lekukannya untuk menciptakan keriting spiral yang paling indah!
Jika Anda ingin membuat rambut ikal yang lebih rapat dan keriting spiral, Anda harus menggunakan pengeriting berdiameter kecil.
Jika Anda ingin menciptakan rambut keriting atau berombak yang indah, Anda memerlukan sambungan pengeriting yang besar dengan ukuran diameter yang lebih besar.
Spiral tegas yang terdapat pada penjepit pengeriting memberi Anda ikal yang longgar dengan mudah.
Gunakan jepitan rambut untuk membagi rambut menjadi beberapa bagian, ini akan membantu Anda menata rambut dengan mudah.
Kantong Tahan Panas ini sangat cocok untuk penataan di mana saja. Tidak perlu menunggu alat penata rambut Anda untuk dingin. Cukup simpan di dalam kantong tahan panas yang disertakan.
Jenis rambut
Dapat diservis
Spesifikasi teknis
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