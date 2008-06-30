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  • Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan

    Penata Rambut Serbaguna

    HP4698/10

    Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan

    Ingin menghitung cara untuk mendapatkan gaya yang luar biasa? SalonMultistylist 10 in 1 memiliki sepuluh alat tambahan keramik yang serbaguna. Sempurna untuk menata semua gaya yang Anda inginkan…dan banyak lagi.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Penata Rambut Serbaguna

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    Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan

    SalonSuper Stylist

    Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

    Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

    Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.

    13 buat perangkat heatstyler untuk keragaman tanpa batas dalam menata rambut

    13 buat perangkat heatstyler untuk keragaman tanpa batas dalam menata rambut

    Setiap gaya rambut yang Anda bayangkan bisa diwujudkan dengan alat penata rambut yang serbaguna ini. Kreasikan sesuka Anda!

    Sikat slide-on untuk menambah volume dan ombak yang indah

    Sikat slide-on untuk menambah volume dan ombak yang indah

    Sambungan ini bisa dipasang dengan mudah pada penjepit untuk menciptakan volume tambahan dan penataan rambut berombak yang indah.

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.

    Kabel putar agar tidak kusut

    Kabel putar agar tidak kusut

    Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.

    Mati otomatis setelah 60 menit

    Mati otomatis setelah 60 menit

    Beberapa pelurus dan pengeriting rambut sudah dilengkapi dengan fitur mati otomatis. Fitur ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi Anda. Jika dibiarkan menyala, perangkat akan mati secara otomatis setelah 60 menit.

    Kabel daya 1,8 m

    Kabel daya 1,8 m

    Lampu indikasi on/off

    Lampu indikasi on/off

    Spiral slide-on untuk keriting spiral yang indah

    Tidak pernah semudah ini, cukup ikuti lekukannya untuk menciptakan keriting spiral yang paling indah!

    Penjepit pengeriting kecil untuk ikal yang lebih rapat dan keriting spiral

    Jika Anda ingin membuat rambut ikal yang lebih rapat dan keriting spiral, Anda harus menggunakan pengeriting berdiameter kecil.

    Penjepit pengeriting besar untuk keriting besar

    Jika Anda ingin menciptakan rambut keriting atau berombak yang indah, Anda memerlukan sambungan pengeriting yang besar dengan ukuran diameter yang lebih besar.

    Penjepit pengeriting spiral untuk rambut ikal yang longgar

    Spiral tegas yang terdapat pada penjepit pengeriting memberi Anda ikal yang longgar dengan mudah.

    Termasuk: jepitan rambut untuk penataan mudah

    Gunakan jepitan rambut untuk membagi rambut menjadi beberapa bagian, ini akan membantu Anda menata rambut dengan mudah.

    Kantong tahan panas

    Kantong Tahan Panas ini sangat cocok untuk penataan di mana saja. Tidak perlu menunggu alat penata rambut Anda untuk dingin. Cukup simpan di dalam kantong tahan panas yang disertakan.

    Spesifikasi Teknis

    • Jenis rambut

      Gaya rambut saat ini
      • Lurus
      • Bergelombang
      • Ikal
      Hasil akhir
      Beragam gaya penataan
      Ketebalan rambut
      Tipis
      Panjang rambut
      • Panjang
      • Sedang
      Untuk rambut rapuh
      Y

    • Dapat diservis

      Penggantian
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8  m
      Voltase
      100-240  volt
      Warna/tampilan luar
      beragam
      Daya
      25  W
      Bahan rangka
      beragam

    Badge-D2C

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