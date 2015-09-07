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Dihentikan

SalonDry ProPengering rambut

HP4891/00

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Penata rambut akan menggunakan pengering rambut ini di rumah

Ingin mengeringkan rambut seperti profesional? SalonPro - dengan daya pengeringan andal 2100W - adalah pengering rambut yang Anda perlukan jika Anda ingin meniru blow dry gaya salon.

Lihat semua manfaat

SalonPro

Penata rambut akan menggunakan pengering rambut ini di rumah

  • 2.100 W

  • IonBoost

  • Diffuser keramik

Sembilan kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk kendali maksimum

Sembilan kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk kendali maksimum

Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan hasil akhir yang sempurna. Sembilan pengaturan yang berbeda memberikan kontrol maksimum untuk penataan rambut khusus dan presisi.

Profesional 2.100 W untuk hasil salon sempurna

Profesional 2.100 W untuk hasil salon sempurna

Pengering rambut profesional 2100W ini menghasilkan hembusan udara yang kuat. Gabungan tenaga dan kecepatan yang dihasilkannya membuat pengeringan dan penataan rambut Anda menjadi lebih cepat dan lebih mudah.

Penyebar volume keramik untuk perlindungan dan volume tambahan

Penyebar volume akan mengeringkan rambut dengan cepat dan merata untuk meminimalisir rambut kusut dan menambah volume. Diffuser ini berlapis keramik berkualitas tinggi. Membantu melindungi rambut dan menambah kelembutan dan kemilau, membuatnya sempurna untuk menciptakan gaya rambut berombak dan mengembang sehat.

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

07/09/2015

New Zealand

New Zealand

Brilliant

After using this Dryer for over three years I have found it reliable, powerful and well balanced, easy to use with great results. Unfortunately I did not follow the recommended way to fold the cord after use and eventually the power cord broke. My fault should have taken Philips advice. But great hairdryer!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4891/07 Hairdryer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4891/07 Hairdryer

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