2 year warranty
Dihentikan
Penata rambut akan menggunakan pengering rambut ini di rumah
Ingin mengeringkan rambut seperti profesional? SalonPro - dengan daya pengeringan andal 2100W - adalah pengering rambut yang Anda perlukan jika Anda ingin meniru blow dry gaya salon.
2.100 W
IonBoost
Diffuser keramik
Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan hasil akhir yang sempurna. Sembilan pengaturan yang berbeda memberikan kontrol maksimum untuk penataan rambut khusus dan presisi.
Pengering rambut profesional 2100W ini menghasilkan hembusan udara yang kuat. Gabungan tenaga dan kecepatan yang dihasilkannya membuat pengeringan dan penataan rambut Anda menjadi lebih cepat dan lebih mudah.
Penyebar volume akan mengeringkan rambut dengan cepat dan merata untuk meminimalisir rambut kusut dan menambah volume. Diffuser ini berlapis keramik berkualitas tinggi. Membantu melindungi rambut dan menambah kelembutan dan kemilau, membuatnya sempurna untuk menciptakan gaya rambut berombak dan mengembang sehat.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Ladybird
07/09/2015
New Zealand
Brilliant
After using this Dryer for over three years I have found it reliable, powerful and well balanced, easy to use with great results. Unfortunately I did not follow the recommended way to fold the cord after use and eventually the power cord broke. My fault should have taken Philips advice. But great hairdryer!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4891/07 Hairdryer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4891/07 Hairdryer