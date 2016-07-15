Cari istilah

ID
EN
  • Mencukur aman dan mudah Mencukur aman dan mudah Mencukur aman dan mudah

    SatinShave Essential Pencukur listrik Basah dan Kering

    HP6342/00

    Mencukur aman dan mudah

    Dengan pencukur serbaguna ini, Anda dapat mencukur seluruh tubuh dengan cepat, mudah, dan aman. Rahasianya terletak pada kepala pencukur kecil yang mencukur dengan cepat sembari melindungi kulit Anda. Terasa begitu lembut dan halus setelah tiap penggunaan!

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    SatinShave Essential Pencukur listrik Basah dan Kering

    Produk serupa

    See all Pencukur untuk wanita

    Mencukur aman dan mudah

    • untuk kaki
    • Pencukur listrik single foil
    • Dioperasikan baterai
    Sistem mencukur yang aman untuk perlindungan kulit terbaik

    Sistem mencukur yang aman untuk perlindungan kulit terbaik

    Kepala pencukur kecil yang lembut melindungi kulit Anda dan membuatnya lembut dan halus

    Gagang ergonomis dan berbentuk khas

    Gagang ergonomis dan berbentuk khas

    Untuk genggaman yang nyaman

    Basah & kering untuk penggunaan saat mandi berendam atau dengan shower

    Basah & kering untuk penggunaan saat mandi berendam atau dengan shower

    Lembut dan nyaman digunakan ketika mandi dengan pegangan anti-slip untuk penggunaan basah dan kering yang optimal.

    Dioperasikan baterai

    Dioperasikan baterai

    Bercukur di mana saja dengan pencukur wanita tanpa kabel ini.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Sikat pembersih
      Y
      2 x Baterai AA
      Y
      Kepala pencukur kecil
      Y
      Sisir pemangkas
      Y
      Tutup
      Y
      Kantong bertampilan mewah
      Y
      Tutup efisiensi
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      2x 1,5  volt
      Jumlah foil pencukur
      1

    • Mudah digunakan

      Gagang
      Ergo
      Basah & Kering
      Y
      Nirkabel
      Y

    • Kinerja

      Kepala cukur
      Pencukur listrik single foil

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.