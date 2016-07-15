HP6342/00
Mencukur aman dan mudah
Dengan pencukur serbaguna ini, Anda dapat mencukur seluruh tubuh dengan cepat, mudah, dan aman. Rahasianya terletak pada kepala pencukur kecil yang mencukur dengan cepat sembari melindungi kulit Anda. Terasa begitu lembut dan halus setelah tiap penggunaan!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kepala pencukur kecil yang lembut melindungi kulit Anda dan membuatnya lembut dan halus
Untuk genggaman yang nyaman
Lembut dan nyaman digunakan ketika mandi dengan pegangan anti-slip untuk penggunaan basah dan kering yang optimal.
Bercukur di mana saja dengan pencukur wanita tanpa kabel ini.
Aksesori
Spesifikasi teknis
Mudah digunakan
Kinerja
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