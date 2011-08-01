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  • Nikmati kaki halus lebih lama Nikmati kaki halus lebih lama Nikmati kaki halus lebih lama

    Satinelle Epilator Satinelle

    HP6400/00

    Nikmati kaki halus lebih lama

    Nikmati kaki halus lebih lama dengan epilator Philips ini. Menghilangkan bulu hingga akarnya sehingga kaki bebas bulu hingga empat minggu.

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    Satinelle Epilator Satinelle

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    Nikmati kaki halus lebih lama

    Epilator yang cepat dan efisien

    • Kaki
    Sistem penghilang bulu yang efisien menarik bulu hingga akarnya

    Sistem penghilang bulu yang efisien menarik bulu hingga akarnya

    Epilator ini dilengkapi dengan sistem penghilang bulu yang efisien, menjadikan kulit Anda halus dan bebas bulu selama berminggu-minggu

    Pegangan berprofil dan ergonomis untuk penanganan yang praktis

    Pegangan berprofil dan ergonomis untuk penanganan yang praktis

    Bentuknya yang bulat pas dengan sempurna di tangan Anda guna menghilangkan bulu dengan nyaman. Juga terlihat bagus!

    Setelan dua kecepatan untuk menghilangkan bulu dengan lembut dan kinerja maks.

    Setelan dua kecepatan untuk menghilangkan bulu dengan lembut dan kinerja maks.

    Setelan kecepatan ekstra untuk menjangkau area yang sulit dan kulit tipis

    Kepala penghilang bulu bisa dicuci untuk pembersihan ekstra higienis & mudah

    Kepala penghilang bulu bisa dicuci untuk pembersihan ekstra higienis & mudah

    Epilator ini memiliki kepala epilasi yang bisa dicuci. Kepala epilasi dapat dibersihkan di bawah air mengalir agar lebih higienis

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Jumlah poin yang bisa ditangkap
      20
      Voltase
      100-240  volt
      Konsumsi daya
      7,5  W
      Jumlah cakram
      21
      Aksi pencabutan/detik kecepatan 1
      600
      Aksi pencabutan/detik kecepatan 2
      733

    • Fitur

      2 setelan kecepatan
      Y
      Sistem epilator logam
      Y
    Badge-D2C

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