HP6400/00
Nikmati kaki halus lebih lama
Nikmati kaki halus lebih lama dengan epilator Philips ini. Menghilangkan bulu hingga akarnya sehingga kaki bebas bulu hingga empat minggu.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Epilator ini dilengkapi dengan sistem penghilang bulu yang efisien, menjadikan kulit Anda halus dan bebas bulu selama berminggu-minggu
Bentuknya yang bulat pas dengan sempurna di tangan Anda guna menghilangkan bulu dengan nyaman. Juga terlihat bagus!
Setelan kecepatan ekstra untuk menjangkau area yang sulit dan kulit tipis
Epilator ini memiliki kepala epilasi yang bisa dicuci. Kepala epilasi dapat dibersihkan di bawah air mengalir agar lebih higienis
Spesifikasi teknis
Fitur
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