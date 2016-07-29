HP6420/00
Menghilangkan bulu jadi mudah
Nikmati kulit mulus lebih lama dengan Philips Satinelle. Menghilangkan bulu, bahkan yang sependek 0,5 mm, langsung dari akarnya. Menghilangkan bulu jadi mudah berkat pegangan ergonomis dan penggunaan dengan kabel. Kepala dapat dicuci agar selalu bersih.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bentuknya yang bulat pas dengan sempurna di tangan Anda guna menghilangkan bulu dengan nyaman. Juga terlihat bagus!
Epilator ini memiliki cakram pencabut lembut untuk menghilangkan bulu sampai sependek 0,5 mm tanpa menarik kulit.
Epilator ini memiliki kepala epilasi yang bisa dicuci. Kepala ini bisa dilepas dan dibersihkan di bawah air mengalir agar lebih higienis
Sistem penghilang bulu yang efisien menjadikan kulit Anda halus dan bebas bulu selama berminggu-minggu
Aksesori
Daya
Fitur
Servis
Mudah digunakan
Kinerja
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