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  • Menghilangkan bulu jadi mudah Menghilangkan bulu jadi mudah Menghilangkan bulu jadi mudah

    Satinelle Essential Penghilang bulu ringkas

    HP6420/00

    Menghilangkan bulu jadi mudah

    Nikmati kulit mulus lebih lama dengan Philips Satinelle. Menghilangkan bulu, bahkan yang sependek 0,5 mm, langsung dari akarnya. Menghilangkan bulu jadi mudah berkat pegangan ergonomis dan penggunaan dengan kabel. Kepala dapat dicuci agar selalu bersih.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Satinelle Essential Penghilang bulu ringkas

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    See all Epilator

    Menghilangkan bulu jadi mudah

    • untuk kaki
    • Penghilang bulu dengan kabel
    • Gagang ergonomis
    Pegangan berprofil dan ergonomis untuk penanganan yang praktis

    Pegangan berprofil dan ergonomis untuk penanganan yang praktis

    Bentuknya yang bulat pas dengan sempurna di tangan Anda guna menghilangkan bulu dengan nyaman. Juga terlihat bagus!

    Cakram pencabut lembut menghilangkan bulu tanpa menarik kulit

    Cakram pencabut lembut menghilangkan bulu tanpa menarik kulit

    Epilator ini memiliki cakram pencabut lembut untuk menghilangkan bulu sampai sependek 0,5 mm tanpa menarik kulit.

    Kepala penghilang bulu bisa dicuci untuk pembersihan ekstra higienis & mudah

    Kepala penghilang bulu bisa dicuci untuk pembersihan ekstra higienis & mudah

    Epilator ini memiliki kepala epilasi yang bisa dicuci. Kepala ini bisa dilepas dan dibersihkan di bawah air mengalir agar lebih higienis

    Sistem penghilang bulu yang efisien menarik bulu dari akarnya

    Sistem penghilang bulu yang efisien menarik bulu dari akarnya

    Sistem penghilang bulu yang efisien menjadikan kulit Anda halus dan bebas bulu selama berminggu-minggu

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Sikat pembersih
      Y

    • Daya

      Voltase
      13  volt

    • Fitur

      Setelan kecepatan
      2 setelan

    • Servis

      Jaminan
      Garansi 2-tahun

    • Mudah digunakan

      Gagang
      Ergo
      Kepala alat penghilang bulu bisa dicuci
      Y

    • Kinerja

      Cakram penghilang bulu
      Cakram pencabut lembut
      Sistem penghilang bulu
      Sistem penghilang bulu yang efisien

    Badge-D2C

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