HP6512
Untuk kulit yang selalu halus
Coba epilasi dengan sistem epilator Philips baru, yang mencabut rambut dari akar, memberi Anda kulit halus selama berminggu-minggu (bukan hari) dan lembut di kulit Anda. Dilengkapi set alat tambahan unik bagi pengguna pertama kali untuk mendapatkan hasil terbaikSee all benefits
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Dengan melakukan gerakan memutar dengan sarung tangan pengelupas, memijat kulit dengan lembut dan mengangkat sel kulit mati sekaligus. Memberikan Anda kulit indah dan mulus dan akan menjaga rambut tumbuh seminimal mungkin
Mengangkat rambut paling pendek untuk epilasi ekstra bersih dan memanjakan kulit dengan pencukuran rambut yang lembut pada waktu yang bersamaan.
Selain itu, cakram hipoalergenik menjamin kebersihan yang optimal.
Sarung tangan es dengan properti yang menenangkan akan melemaskan kulit Anda langsung setelah epilasi dan meminimalisir iritasi
Perlengkapan kepala pencukur dengan sempurna mengikuti kontur batas bikini Anda atau ketiak untuk mencukur jarak dekat dan halus. Disertai sisir tambahan untuk memotong bulu yang lebih panjang sebelum menghilangkannya atau untuk memangkas di area bikini Anda.
Epilator ini memiliki dua setelan kecepatan. Kecepatan 1 untuk epilasi ekstra lembut dan kecepatan 2 untuk epilasi ekstra efisien
Kepala epilator bisa dilepas dan dibersihkan di bawah air mengalir untuk kebersihan yang lebih baik
Tingkat suara
Aksesori
Spesifikasi teknis
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