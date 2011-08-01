Untuk kulit yang selalu halus

Coba epilasi dengan sistem epilator Philips baru, yang mencabut rambut dari akar, memberi Anda kulit halus selama berminggu-minggu (bukan hari) dan lembut di kulit Anda. Dilengkapi set alat tambahan unik bagi pengguna pertama kali untuk mendapatkan hasil terbaik