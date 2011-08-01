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  • Untuk kulit yang selalu halus Untuk kulit yang selalu halus Untuk kulit yang selalu halus

    Satinelle Epilator

    HP6512

    Untuk kulit yang selalu halus

    Coba epilasi dengan sistem epilator Philips baru, yang mencabut rambut dari akar, memberi Anda kulit halus selama berminggu-minggu (bukan hari) dan lembut di kulit Anda. Dilengkapi set alat tambahan unik bagi pengguna pertama kali untuk mendapatkan hasil terbaik

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Satinelle Epilator

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    Untuk kulit yang selalu halus

    Menghilangkan rambut selama berminggu-minggu, merawat kulit Anda

    • Seluruh tubuh, dengan kepala pencukur
    Pengelupasan di antara sesi epilasi

    Pengelupasan di antara sesi epilasi

    Dengan melakukan gerakan memutar dengan sarung tangan pengelupas, memijat kulit dengan lembut dan mengangkat sel kulit mati sekaligus. Memberikan Anda kulit indah dan mulus dan akan menjaga rambut tumbuh seminimal mungkin

    Alat tambahan untuk mengangkat rambut & memijat

    Alat tambahan untuk mengangkat rambut & memijat

    Mengangkat rambut paling pendek untuk epilasi ekstra bersih dan memanjakan kulit dengan pencukuran rambut yang lembut pada waktu yang bersamaan.

    Sistem epilasi menghilangkan rambut sependek 0,5 mm

    Sistem epilasi menghilangkan rambut sependek 0,5 mm

    Selain itu, cakram hipoalergenik menjamin kebersihan yang optimal.

    Mengurangi rasa sakit dengan sarung tangan es untuk epilasi yang lembut

    Mengurangi rasa sakit dengan sarung tangan es untuk epilasi yang lembut

    Sarung tangan es dengan properti yang menenangkan akan melemaskan kulit Anda langsung setelah epilasi dan meminimalisir iritasi

    Bercukur, memangkas, dan memotong rambut di bagian tubuh yang sensitif

    Bercukur, memangkas, dan memotong rambut di bagian tubuh yang sensitif

    Perlengkapan kepala pencukur dengan sempurna mengikuti kontur batas bikini Anda atau ketiak untuk mencukur jarak dekat dan halus. Disertai sisir tambahan untuk memotong bulu yang lebih panjang sebelum menghilangkannya atau untuk memangkas di area bikini Anda.

    Pilih kecepatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda

    Pilih kecepatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda

    Epilator ini memiliki dua setelan kecepatan. Kecepatan 1 untuk epilasi ekstra lembut dan kecepatan 2 untuk epilasi ekstra efisien

    Kepala epilator yang dapat dicuci sepenuhnya untuk kebersihan yang lebih baik

    Kepala epilator yang dapat dicuci sepenuhnya untuk kebersihan yang lebih baik

    Kepala epilator bisa dilepas dan dibersihkan di bawah air mengalir untuk kebersihan yang lebih baik

    Spesifikasi Teknis

    • Tingkat suara

      Tingkat suara
      72 dBa

    • Aksesori

      Sikat pembersih
      Y
      Kantung penyimpan
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Jumlah poin yang bisa ditangkap
      20
      Voltase
      100-240  volt
      Konsumsi daya
      7,5  W
      Jumlah cakram
      21
      Aksi pencabutan/detik kecepatan 1
      600
      Aksi pencabutan/detik kecepatan 2
      733

    Badge-D2C

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