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Dihentikan

Salon Essential

HP8105/00

Perawatan esensial untuk rambut

Gunakan pengering rambut ini untuk perawatan yang tepat saat menata rambut Anda

Lihat semua manfaat

Mengeringkan rambut Anda sekaligus merawatnya

Perawatan esensial untuk rambut

  • Salon Essential

  • pengering rambut

Pengeringan halus 1200 W untuk hasil yang indah

Pengeringan halus 1200 W untuk hasil yang indah

Pengering rambut 1200W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.

Tiga setelan fleksibel agar lebih mudah dikontrol

Tiga setelan fleksibel agar lebih mudah dikontrol

Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Tiga pengaturan fleksibel memastikan penataan yang akurat dan khusus.

Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

Pengering rambut ini memiliki kelebihan gagang yang bisa dilipat. Hasilnya, pengering rambut kecil dan ringkas yang mudah diletakkan di tempat terkecil sekalipun dan Anda bisa membawanya ke mana saja.

Spesifikasi Teknis

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