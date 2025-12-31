2 year warranty
Dihentikan
HP8105/00
Perawatan esensial untuk rambut
Gunakan pengering rambut ini untuk perawatan yang tepat saat menata rambut Anda
Salon Essential
pengering rambut
Pengering rambut 1200W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.
Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Tiga pengaturan fleksibel memastikan penataan yang akurat dan khusus.
Pengering rambut ini memiliki kelebihan gagang yang bisa dilipat. Hasilnya, pengering rambut kecil dan ringkas yang mudah diletakkan di tempat terkecil sekalipun dan Anda bisa membawanya ke mana saja.
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