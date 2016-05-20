HP8108/02
Mengeringkan dan menata rambut Anda dengan mudah
Pengering rambut Philips Essential ini memiliki daya mengeringkan dan menata yang seimbang. Pengering ini ringkas dan dapat digunakan di rumah atau dibawa ke mana saja. Dapatkan rambut cantik dan lembut yang Anda inginkan ke mana pun Anda pergi.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pengering rambut Philips DryCare 400W menghasilkan tingkat aliran udara optimal dan mengeringkan dengan lembut untuk hasil menawan setiap hari.
Pengering rambut ini menawarkan 2 kombinasi kecepatan/panas prasetel untuk mendapatkan penataan rambut sempurna dengan cepat dan mudah.
Pengering rambut ini memiliki gagang yang bisa dilipat, sehingga mudah disimpan dan dibawa ke mana saja.
Konsentrator memfokuskan aliiran udara melalui pembukaan area tertentu, sehingga menghasilkan touch-up yang lebih baik atau penataan yang lebih presisi untuk merampungkan tampilan Anda.
Ringkas dan ergonomis, pengering rambut ini memiliki desain modern yang pintar, sehingga ringan dan mudah digunakan, serta cukup kecil untuk disimpan di mana saja.
2 tahun garansi internasional.
Pengaturan udara dingin memudahkan Anda untuk mengeringkan rambut pada suhu yang aman, baik untuk pengeringan lembut dan mengurangi kerusakan rambut selama musim panas.
Kabel 1,5 meter untuk fleksibilitas maksimal.
Spesifikasi teknis
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