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  • Mengeringkan dan menata rambut Anda dengan mudah Mengeringkan dan menata rambut Anda dengan mudah Mengeringkan dan menata rambut Anda dengan mudah

    DryCare Pengering rambut

    HP8108/02

    Mengeringkan dan menata rambut Anda dengan mudah

    Pengering rambut Philips Essential ini memiliki daya mengeringkan dan menata yang seimbang. Pengering ini ringkas dan dapat digunakan di rumah atau dibawa ke mana saja. Dapatkan rambut cantik dan lembut yang Anda inginkan ke mana pun Anda pergi.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp282.900,00

    DryCare Pengering rambut

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    Mengeringkan dan menata rambut Anda dengan mudah

    • 400 W
    400W untuk pengeringan lembut

    400W untuk pengeringan lembut

    Pengering rambut Philips DryCare 400W menghasilkan tingkat aliran udara optimal dan mengeringkan dengan lembut untuk hasil menawan setiap hari.

    2 pilihan kecepatan yang fleksibel untuk pengeringan lembut

    2 pilihan kecepatan yang fleksibel untuk pengeringan lembut

    Pengering rambut ini menawarkan 2 kombinasi kecepatan/panas prasetel untuk mendapatkan penataan rambut sempurna dengan cepat dan mudah.

    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Pengering rambut ini memiliki gagang yang bisa dilipat, sehingga mudah disimpan dan dibawa ke mana saja.

    Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

    Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

    Konsentrator memfokuskan aliiran udara melalui pembukaan area tertentu, sehingga menghasilkan touch-up yang lebih baik atau penataan yang lebih presisi untuk merampungkan tampilan Anda.

    Desain ringkas agar mudah dipegang

    Desain ringkas agar mudah dipegang

    Ringkas dan ergonomis, pengering rambut ini memiliki desain modern yang pintar, sehingga ringan dan mudah digunakan, serta cukup kecil untuk disimpan di mana saja.

    2 tahun garansi internasional

    2 tahun garansi internasional

    2 tahun garansi internasional.

    Setelan udara dingin untuk pengeringan ekstra lembut

    Setelan udara dingin untuk pengeringan ekstra lembut

    Pengaturan udara dingin memudahkan Anda untuk mengeringkan rambut pada suhu yang aman, baik untuk pengeringan lembut dan mengurangi kerusakan rambut selama musim panas.

    Kabel 1,5 meter untuk fleksibilitas maksimal

    Kabel 1,5 meter untuk fleksibilitas maksimal.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1.5  m
      Watt
      400  W
      Voltase
      220 V
      Motor
      Motor DC

    • Fitur

      Pegangan yang dapat dilipat
      Y
      Pengaturan
      2 setelan kecepatan
      Nozel / Konsentrator
      Y
      Desain ringkas
      Y

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y

    Badge-D2C

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