HP8300/00
Hasil profesional dengan cara praktis
Meluruskan sesuai keinginan Anda. Simply SalonStraight yang mudah digunakan sekaligus sangat efektif ini, memiliki pelat pelurus keramik dan beroperasi pada suhu penataan rambut profesional 180º C.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.
Suhu tinggi ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut, dan memberikan tampilan sempurna seperti baru dari salon.
Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik
Pengait karet terletak di ujung pegangan dan memberikan opsi penyimpanan lain, secara khusus nyaman untuk penggunaan di rumah atau ketika menginap di hotel.
Ringkas dan ergonomis, pengering rambut ini memiliki desain modern yang pintar, sehingga ringan dan mudah digunakan, serta cukup kecil untuk disimpan di mana saja.
Voltase internasional sehingga dapat dibawa bepergian
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Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.
Jenis rambut
Spesifikasi teknis
Fitur
Servis
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