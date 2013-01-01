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  • Hasil profesional dengan cara praktis Hasil profesional dengan cara praktis Hasil profesional dengan cara praktis

    Pelurus rambut

    HP8300/00

    Hasil profesional dengan cara praktis

    Meluruskan sesuai keinginan Anda. Simply SalonStraight yang mudah digunakan sekaligus sangat efektif ini, memiliki pelat pelurus keramik dan beroperasi pada suhu penataan rambut profesional 180º C.

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    Pelurus rambut

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    Hasil profesional dengan cara praktis

    Simply SalonStraight

    • SalonStraight
    • Keramik
    Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

    Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

    Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.

    Suhu 180°C untuk hasil yang indah

    Suhu 180°C untuk hasil yang indah

    Suhu tinggi ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut, dan memberikan tampilan sempurna seperti baru dari salon.

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

    Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

    Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan

    Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan

    Pengait karet terletak di ujung pegangan dan memberikan opsi penyimpanan lain, secara khusus nyaman untuk penggunaan di rumah atau ketika menginap di hotel.

    Desain ringkas agar mudah dipegang

    Desain ringkas agar mudah dipegang

    Ringkas dan ergonomis, pengering rambut ini memiliki desain modern yang pintar, sehingga ringan dan mudah digunakan, serta cukup kecil untuk disimpan di mana saja.

    Voltase universal

    Voltase universal

    Voltase internasional sehingga dapat dibawa bepergian

    Kabel daya 1,8 m

    Kabel daya 1,8 m

    Penguncian yang mudah untuk penyimpanan yang praktis

    .

    Kabel putar agar tidak kusut

    Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.

    Spesifikasi Teknis

    • Jenis rambut

      Hasil akhir
      Lurus
      Ketebalan rambut
      • Tipis
      • Tebal
      • Sedang
      Panjang rambut
      • Sedang
      • Pendek
      • Panjang

    • Spesifikasi teknis

      Waktu pemanasan
      60 detik
      Panjang kabel
      1,8  m
      Voltase
      110-240  volt
      Suhu maksimal
      180  °C

    • Fitur

      Kabel putar
      Y

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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