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  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
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Dihentikan

Pengeriting

HP8605/00

Ikal yang terlihat alami dengan perlindungan untuk rambut

Anda menginginkan rambut keriting yang mudah diatur dan terasa alami, tanpa merusak dan membuat rambut kering? Tongkat pengeriting CurlControl dengan laras 25 mm untuk keriting yang tampak alami memiliki lapisan perawatan keramik yang melindungi rambut dan suhu yang beragam untuk disesuaikan dengan jenis rambut Anda

Lihat semua manfaat

Mengeringkan rambut Anda sekaligus merawatnya

Ikal yang terlihat alami dengan perlindungan untuk rambut

  • Laras 25 mm

  • Suhu 130 - 200 C

  • Lapisan keramik

Laras 25 mm untuk keriting yang tampak alami

Laras 25 mm untuk keriting yang tampak alami

Dengan laras berdiameter 25 mm Anda bisa mendapatkan tampilan keriting alami yang trendi dengan menciptakan keriting longgar yang tampak alami tanpa usaha yang sulit.

Lapisan keramik pelindung

Lapisan keramik pelindung

Lapisan keramik yang melindungi memastikan distribusi panas merata dan kerusakan yang lebih sedikit untuk rambut lembut dan berkilau.

Roda rheostat dan 8 setelan suhu

Roda rheostat dengan 8 setelan panas (dari 130 sampai 200°C) memudahkan Anda untuk memilih suhu yang tepat dengan jenis rambut Anda

Spesifikasi Teknis

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