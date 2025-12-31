Ikal yang terlihat alami dengan perlindungan untuk rambut

Anda menginginkan rambut keriting yang mudah diatur dan terasa alami, tanpa merusak dan membuat rambut kering? Tongkat pengeriting CurlControl dengan laras 25 mm untuk keriting yang tampak alami memiliki lapisan perawatan keramik yang melindungi rambut dan suhu yang beragam untuk disesuaikan dengan jenis rambut Anda