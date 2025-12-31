2 year warranty
Dihentikan
HP8605/00
Ikal yang terlihat alami dengan perlindungan untuk rambut
Anda menginginkan rambut keriting yang mudah diatur dan terasa alami, tanpa merusak dan membuat rambut kering? Tongkat pengeriting CurlControl dengan laras 25 mm untuk keriting yang tampak alami memiliki lapisan perawatan keramik yang melindungi rambut dan suhu yang beragam untuk disesuaikan dengan jenis rambut Anda
Laras 25 mm
Suhu 130 - 200 C
Lapisan keramik
Dengan laras berdiameter 25 mm Anda bisa mendapatkan tampilan keriting alami yang trendi dengan menciptakan keriting longgar yang tampak alami tanpa usaha yang sulit.
Lapisan keramik yang melindungi memastikan distribusi panas merata dan kerusakan yang lebih sedikit untuk rambut lembut dan berkilau.
Roda rheostat dengan 8 setelan panas (dari 130 sampai 200°C) memudahkan Anda untuk memilih suhu yang tepat dengan jenis rambut Anda
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan