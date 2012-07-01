Sisir sikat yang bisa ditarik untuk memudahkan mengeriting

Airstyler yang mudah digunakan ini adalah sikat penata dan pengeriting rambut dalam satu alat. Bulu sikat bisa ditarik ke dalam sikat dengan satu sentuhan tombol, sehingga Anda bisa dengan mudah menggerakkan alat penata ini di rambut Anda. Hasilnya, ikal elastis yang cantik.