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  • Lebih Bervolume dengan Perawatan Lebih Bervolume dengan Perawatan Lebih Bervolume dengan Perawatan

    Care Airstyler

    HP8655/00

    Lebih Bervolume dengan Perawatan

    Keringkan & tata rambut sekaligus - produk Perawatan Philips baru, Airstyler, memungkinkan Anda menciptakan gaya rambut alami yang indah, sembari memberikan perawatan terbaik bagi rambut Anda. Penambah volume yang unik menciptakan volume pada rambut, di area yang Anda inginkan - tepat dari akar rambut.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Care Airstyler

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    Lebih Bervolume dengan Perawatan

    Mengeringkan rambut Anda sekaligus merawatnya

    • 4 sambungan penataan rambut
    • 3 setelan panas
    • Perawatan dengan ion
    1000W untuk hasil yang indah

    1000W untuk hasil yang indah

    Pengering rambut 1000W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.

    Sikat thermo 38mm untuk menghaluskan rambut Anda

    Sikat thermo 38mm untuk menghaluskan rambut Anda

    Sikat thermo ini memiliki diameter ekstra lebar 38mm. Laras yang lebar menjadikannya alat penata yang tepat untuk menciptakan gaya rambut yang halus dan bergelombang.

    Sisir sikat yang bisa ditarik untuk memudahkan mengeriting

    Sisir sikat yang bisa ditarik untuk memudahkan mengeriting

    Airstyler yang mudah digunakan ini adalah sikat penata dan pengeriting rambut dalam satu alat. Bulu sikat bisa ditarik ke dalam sikat dengan satu sentuhan tombol, sehingga Anda bisa dengan mudah menggerakkan alat penata ini di rambut Anda. Hasilnya, ikal elastis yang cantik.

    Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

    Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

    Konsentrator bekerja dengan memusatkan hembusan udara melalui bukaan pada area tertentu. Ini akan menghasilkan penataan yang akurat dan cocok untuk memberikan sentuhan tambahan atau akhir pada penataan.

    Volumizer untuk volume lebih banyak di akar

    Volumizer untuk volume lebih banyak di akar

    Volumizer yang unik dan inovatif memungkinkan Anda menambah volume di tempat yang diinginkan - di akar rambut.

    Kabel putar agar tidak kusut

    Kabel putar agar tidak kusut

    Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.

    Kabel 2 m untuk memudahkan penggunaan

    Kabel 2 m untuk memudahkan penggunaan

    Kabel yang panjang memberi Anda fleksibilitas maksimum.

    Perawatan Intensif dgn pengkondisian ion utk rambut kemilau, bebas kusut

    Perawatan Intensif dgn pengkondisian ion utk rambut kemilau, bebas kusut

    Perawatan ion menghasilkan pengeringan anti statis. Ion negatif yang dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat rambut dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kemilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah, halus, dan bebas kusut.

    Setelan udara dingin untuk pengeringan halus

    Setelan udara dingin untuk pengeringan halus

    Setelan udara dingin adalah setelan dengan panas rendah yang mengeringkan rambut secara lembut untuk mengurangi kerusakan. Fungsi ini cocok untuk semua jenis rambut, tetapi khususnya untuk rambut tipis, kering, atau rusak. Setelannya tepat untuk musim panas!

    Tiga setelan kecepatan dan panas fleksibel untuk kontrol yang mudah

    Kecepatan dan panas bisa diatur untuk menciptakan hasil yang sempurna. Tiga setelan fleksibel memastikan penataan yang akurat dan sesuai keinginan Anda.

    Suhu pengeringan terbaik dengan suhu ThermoProtect

    Suhu ThermoProtect memberikan suhu pengeringan optimal dan perlindungan tambahan dari pemanasan berlebih pada rambut. Dengan hembusan udara kuat yang sama, Anda akan mendapatkan hasil terbaik yang merawat rambut.

    Sikat dilapisi keramik untuk perawatan ekstra

    Sikat memiliki lapisan keramik yang mencegah rambut menjadi terlalu kering. Lapisan ini membantu menyebarkan panas dengan lebih merata dan menghindari pemusatan panas pada rambut, yang bisa menyebabkan panas berlebih dan menjadikan rambut terlalu kering.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Nozel
      Untuk hembusan udara yang terpusat
      Thermobrush 38 mm
      Untuk gaya dan gelombang yang halus
      Sisir yang dapat dibuka tutup
      Untuk ombak & ikal yang bebas kusut
      Volumizer
      Untuk menambah volume di akar rambut

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220-240  volt
      Watt
      1.000  W

    • Mudah digunakan

      Kait penyimpanan
      Y
      Panjang kabel
      2m

    • Teknologi yang merawat rambut

      Lapisan keramik pada sikat
      Y
      ThermoProtect
      Y
      Teknologi ion
      Y

    Badge-D2C

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