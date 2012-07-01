HP8655/00
Lebih Bervolume dengan Perawatan
Keringkan & tata rambut sekaligus - produk Perawatan Philips baru, Airstyler, memungkinkan Anda menciptakan gaya rambut alami yang indah, sembari memberikan perawatan terbaik bagi rambut Anda. Penambah volume yang unik menciptakan volume pada rambut, di area yang Anda inginkan - tepat dari akar rambut.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pengering rambut 1000W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.
Sikat thermo ini memiliki diameter ekstra lebar 38mm. Laras yang lebar menjadikannya alat penata yang tepat untuk menciptakan gaya rambut yang halus dan bergelombang.
Airstyler yang mudah digunakan ini adalah sikat penata dan pengeriting rambut dalam satu alat. Bulu sikat bisa ditarik ke dalam sikat dengan satu sentuhan tombol, sehingga Anda bisa dengan mudah menggerakkan alat penata ini di rambut Anda. Hasilnya, ikal elastis yang cantik.
Konsentrator bekerja dengan memusatkan hembusan udara melalui bukaan pada area tertentu. Ini akan menghasilkan penataan yang akurat dan cocok untuk memberikan sentuhan tambahan atau akhir pada penataan.
Volumizer yang unik dan inovatif memungkinkan Anda menambah volume di tempat yang diinginkan - di akar rambut.
Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.
Kabel yang panjang memberi Anda fleksibilitas maksimum.
Perawatan ion menghasilkan pengeringan anti statis. Ion negatif yang dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat rambut dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kemilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah, halus, dan bebas kusut.
Setelan udara dingin adalah setelan dengan panas rendah yang mengeringkan rambut secara lembut untuk mengurangi kerusakan. Fungsi ini cocok untuk semua jenis rambut, tetapi khususnya untuk rambut tipis, kering, atau rusak. Setelannya tepat untuk musim panas!
Kecepatan dan panas bisa diatur untuk menciptakan hasil yang sempurna. Tiga setelan fleksibel memastikan penataan yang akurat dan sesuai keinginan Anda.
Suhu ThermoProtect memberikan suhu pengeringan optimal dan perlindungan tambahan dari pemanasan berlebih pada rambut. Dengan hembusan udara kuat yang sama, Anda akan mendapatkan hasil terbaik yang merawat rambut.
Sikat memiliki lapisan keramik yang mencegah rambut menjadi terlalu kering. Lapisan ini membantu menyebarkan panas dengan lebih merata dan menghindari pemusatan panas pada rambut, yang bisa menyebabkan panas berlebih dan menjadikan rambut terlalu kering.
Aksesori
Spesifikasi teknis
Mudah digunakan
Teknologi yang merawat rambut
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