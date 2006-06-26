Cari istilah

ID
EN
  • Ganti secara berkala untuk hasil yang lebih baik Ganti secara berkala untuk hasil yang lebih baik Ganti secara berkala untuk hasil yang lebih baik

    kepala pencukur

    HQ2/11

    Ganti secara berkala untuk hasil yang lebih baik

    Agar performa alat cukur Philips Anda selalu optimal, ganti kepala pencukur setiap 2 tahun sekali

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    kepala pencukur

    Produk serupa

    See all Pisau pengganti pencukur

    Ganti secara berkala untuk hasil yang lebih baik

    Tajam & Licin

    • Angkat & Potong
    • 3 mata cukur

    Teknologi pencukuran Lift & Cut dengan sistem pisau

    Sistem pisau akan mengangkat rambut agar mudah dipotong sampai ke bawah batas kulit.

    Spesifikasi Teknis

    • Kepala pencukur

      Kepala pencukur per kemasan
      1
    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.
    Clippin

    Temukan suku cadang atau aksesori

    Masuk ke komponen dan aksesori

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.