HQ6695/16
Alat cukur nyaman di kulit
HQ6695 dikembangkan untuk memberikan pencukuran yang lebih bersih dan nyaman dengan harga terjangkau. Sistem Reflex Action dipadukan dengan teknologi Super Lift & Cut, menjamin pencukuran yang lebih bersih dan nyaman.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem pisau ganda dari pencukur Philips Anda: pisau pertama mengangkat, pisau kedua memotong dengan rapat dan nyaman.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk mencukur secara fleksibel dan lebih mulus.
Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih.
Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.
Aksesori
Desain
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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