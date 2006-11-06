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  • Alat cukur nyaman di kulit Alat cukur nyaman di kulit Alat cukur nyaman di kulit

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

    HQ6695/16

    Alat cukur nyaman di kulit

    HQ6695 dikembangkan untuk memberikan pencukuran yang lebih bersih dan nyaman dengan harga terjangkau. Sistem Reflex Action dipadukan dengan teknologi Super Lift & Cut, menjamin pencukuran yang lebih bersih dan nyaman.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

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    Alat cukur nyaman di kulit

    Teknologi pencukuran super Angkat & Potong dengan sistem pisau ganda

    Teknologi pencukuran super Angkat & Potong dengan sistem pisau ganda

    Sistem pisau ganda dari pencukur Philips Anda: pisau pertama mengangkat, pisau kedua memotong dengan rapat dan nyaman.

    Sistem Reflex Action

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk mencukur secara fleksibel dan lebih mulus.

    Setiap head mengapung sendiri-sendiri

    Setiap head mengapung sendiri-sendiri

    Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih.

    Pegas pelepas pemangkas pop-up

    Pegas pelepas pemangkas pop-up

    Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.

    Penggunaan nirkabel dan berkabel

    Penggunaan nirkabel dan berkabel

    Kantung

    Kantung

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung
      Kantung
      Kantung lembut

    • Desain

      Penyelesaian
      Pernis bagian depan

    • Performa Pencukuran

      Sistem pencukuran
      Teknologi Super Lift & Cut
      Mengikuti kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      Garis luar
      Pemangkas presisi

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      • Dapat diisi ulang
      • Berkabel
      Layar
      Indikator pengisian daya
      Pengisian daya
      8 jam
      Waktu pencukuran
      10 hari

    Badge-D2C

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