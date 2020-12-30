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- Tutup pelindung
- Sikat pembersih
HQ6970/16
Benar-benar rapat sekalipun di leher
Pencukuran yang rapat dan nyaman dengan harga terjangkau. Sistem Reflex Action dipadukan dengan teknologi Super Lift & Cut, yang menjamin pencukuran yang rapat dan nyaman.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.
Pegangan yang dirancang secara ergonomis ini membuatnya mudah dipegang agar bercukur lebih nyaman.
Untuk kinerja maksimal, ganti kepala pencukur Philips Anda setiap dua tahun dengan HQ55.
Aksesori
Daya
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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