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  • Benar-benar rapat sekalipun di leher Benar-benar rapat sekalipun di leher Benar-benar rapat sekalipun di leher

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik kering

    HQ6990/33

    Benar-benar rapat sekalipun di leher

    Pencukur listrik Philips HQ6990 yang bersih dan nyaman dengan harga terjangkau. Sistem Reflex Action dipadukan dengan teknologi Super Lift & Cut, yang menjamin pencukuran rapat dan nyaman pada kulit.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik kering

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    Benar-benar rapat sekalipun di leher

    Pisau CloseCut

    • Pengisian cepat
    Teknologi Super Lift & Cut

    Teknologi Super Lift & Cut

    Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

    Sistem Reflex Action

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.

    Pemangkas pop-up

    Pemangkas pop-up

    Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.

    Pegangan secara ergonomis dirancang agar mudah dipegang

    Pegangan secara ergonomis dirancang agar mudah dipegang

    Pegangan yang dirancang secara ergonomis ini membuatnya mudah dipegang agar bercukur lebih nyaman.

    Head pengganti

    Untuk kinerja maksimal, ganti kepala pencukur Philips Anda setiap dua tahun dengan HQ55.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung

    • Daya

      Lama pemakaian
      30  min
      Voltase otomatis
      100-240  volt

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap thn dengan HQ56

    • Performa Pencukuran

      Sistem pencukuran
      Teknologi Super Lift & Cut
      Mengikuti kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      Dengan kabel/tanpa kabel
      Pengisian daya
      1 jam

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Foto kemasan

    Item lain dalam kotak

    • Tutup pelindung
    • Sikat pembersih
    Badge-D2C

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