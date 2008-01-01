HQ7100/16
Mudah untuk jarak dekat
Pencukur elektrik Philips HQ7100 ini dilengkapi dengan sistem Precision Cutting yang unik. Memiliki kepala pencukur ultra tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur pangkal janggut terpendek.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.
Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.
Sistem daya
Aksesori
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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