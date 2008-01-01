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  • Mudah untuk jarak dekat Mudah untuk jarak dekat Mudah untuk jarak dekat

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

    HQ7100/16

    Mudah untuk jarak dekat

    Pencukur elektrik Philips HQ7100 ini dilengkapi dengan sistem Precision Cutting yang unik. Memiliki kepala pencukur ultra tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur pangkal janggut terpendek.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

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    Mudah untuk jarak dekat

    Mencukur rambut terpendek sekalipun

    Pegas pelepas pemangkas pop-up

    Pegas pelepas pemangkas pop-up

    Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.

    Teknologi Super Lift & Cut

    Teknologi Super Lift & Cut

    Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

    Sistem Reflex Action

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.

    Pencukur yang dapat dicuci

    Pencukur yang dapat dicuci

    Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.

    Sistem Pencukuran Akurat

    Sistem Pencukuran Akurat

    Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.

    Spesifikasi Teknis

    • Sistem daya

      Listrik
      Y

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      SkinComfort
      Kepala cukur yang nyaman
      Sistem pencukuran
      Sistem Pencukur Akurat

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      Dapat dicuci

    Badge-D2C

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