Cari istilah

ID
EN
  • Mudah untuk jarak dekat Mudah untuk jarak dekat Mudah untuk jarak dekat

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

    HQ7180/16

    Mudah untuk jarak dekat

    Pencukur ini dilengkapi dengan sistem Precision Cutting yang unik. Memiliki kepala pencukur ultra tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek. Pencukur ini juga bisa dicuci.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik

    Produk serupa

    See all Pencukur Seri

    Mudah untuk jarak dekat

    Mencukur rambut terpendek sekalipun

    Teknologi Super Lift & Cut

    Teknologi Super Lift & Cut

    Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

    Sistem Reflex Action

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.

    Setiap head mengapung sendiri-sendiri

    Setiap head mengapung sendiri-sendiri

    Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih.

    Sistem Pencukur Akurat

    Sistem Pencukur Akurat

    Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.

    Pencukur yang dapat dicuci

    Pencukur Philips yang tahan air ini mudah dibilas di bawah keran.

    Pegas pelepas, pemangkas pop-up

    Pemangkas yang lebar, sempurna untuk merapikan jenggot dan cambang.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung
      Kantung
      Kantung lembut

    • Daya

      Lama pemakaian
      30  min

    • Performa Pencukuran

      Sistem pencukuran
      • Sistem Pencukur Akurat
      • Teknologi Super Lift & Cut
      Mengikuti kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      Garis luar
      Pemangkas presisi

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      • Dengan kabel/tanpa kabel
      • Pengisian cepat
      Pembersihan
      Dapat dicuci
      Layar
      • Indikator baterai penuh
      • Indikator baterai hampir habis
      • Indikator pengisian daya
      Pengisian daya
      1 jam
      Waktu pencukuran
      10 hari

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.