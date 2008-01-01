HQ7240/16
Mudah untuk jarak dekat
Alat cukur Philips Norelco HQ7240 desain baru ini membuat pencukuran tetap mudah, rapat, dan praktis. Rapat: Teknologi canggihnya menjamin pencukuran yang rapat. Praktis: Cukup dibilas di bawah keran. Dan didesain untuk meningkatkan kenyamanan.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem pisau ganda: pisau pertama untuk mengangkat, pisau kedua memotong pada jarak yang nyaman.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.
Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.
Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih.
Pencukur Philips yang tahan air ini mudah dibilas di bawah keran.
Aksesori
Daya
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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