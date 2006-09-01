HQ7290/16
Mudah untuk jarak dekat
Alat cukur Philips desain baru ini membuat pencukuran tetap mudah, rapat, dan praktis. Rapat: Teknologi canggihnya menjamin pencukuran yang rapat. Praktis: Cukup dibilas di bawah keran.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih.
Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.
Pencukur Philips yang tahan air ini mudah dibilas di bawah keran.
Pemangkas yang lebar, sempurna untuk merapikan jenggot dan cambang.
Aksesori
Daya
Desain
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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