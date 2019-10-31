2 year warranty
Dihentikan
HQ7320/17
Sistem pencukuran akurat
Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.
3.0
dari 5
1
Ulasan
두루뭉술
31/10/2019
한국
Pembeli terverifikasi
배송은 빠름
고가의 좋은 제품이 아니라 그럭저럭 쓸 만 하다 생각 되기에 이 정도의 점수면 되지 않을까 합니다
Ulasan ini dibuat untuk 7000 Series HQ7320 Electric shaver
Date of Use 2017-10-31
Ulasan ini dibuat untuk 7000 Series HQ7320 Electric shaver
Date of Use 2017-10-31
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.