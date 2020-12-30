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  • Mudah untuk jarak dekat Mudah untuk jarak dekat Mudah untuk jarak dekat

    7000 Series Alat cukur listrik

    HQ7340

    Mudah untuk jarak dekat

    Pencukur elektrik Philips ini dilengkapi dengan sistem Precision Cutting yang unik. Memiliki kepala pencukur ultra tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur pangkal janggut terpendek. Pencukur ini juga bisa dicuci.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    7000 Series Alat cukur listrik

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    See all Pencukur Seri

    Mudah untuk jarak dekat

    Mencukur rambut terpendek sekalipun

    • Sistem pencukuran akurat
    Sistem Pencukur Akurat

    Sistem Pencukur Akurat

    Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.

    Sistem Reflex Action

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.

    Kepala cukur yang nyaman

    Kepala cukur yang nyaman

    Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.

    Teknologi Super Lift & Cut

    Teknologi Super Lift & Cut

    Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

    Pegas pelepas pemangkas pop-up

    Pegas pelepas pemangkas pop-up

    Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.

    Pencukur yang dapat dicuci

    Pencukur yang dapat dicuci

    Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung

    • Daya

      Lama pemakaian
      30  min

    • Desain

      Penyelesaian
      Pernis

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap thn dengan HQ8

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      Sistem pencukuran
      • Sistem Pencukur Akurat
      • Teknologi Super Lift & Cut
      SkinComfort
      Kepala cukur yang nyaman

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      Dapat dicuci
      Layar
      • Indikator baterai penuh
      • Indikator pengisian daya
      Pengisian daya
      Dengan kabel/tanpa kabel
      Pengisian daya
      8 jam
      Waktu pencukuran
      10 hari

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Sikat pembersih
    • Tutup pelindung
    Badge-D2C

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