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HQ7340
Mudah untuk jarak dekat
Pencukur elektrik Philips ini dilengkapi dengan sistem Precision Cutting yang unik. Memiliki kepala pencukur ultra tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur pangkal janggut terpendek. Pencukur ini juga bisa dicuci.See all benefits
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Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.
Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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